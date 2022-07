Freerun: Dom Di Tommaso s'est vu confier les clés de l'Opéra de Sydney

Pour son dernier projet, Dom Di Tommaso s'est vu confier les clés de l'Opéra, où il a pu s'aventurer dans des zones allant de la grande salle de concert aux chevrons du plafond, en passant par l'arrière de la maison, etc.

Di Tommaso a effectué une série de flips, de sauts, de courses et de roulades, avec en point d'orgue le tout premier backflip au sommet des voiles emblématiques.

Il a révélé : "C'est le rêve de tout freerunner de s'attaquer à un monument majeur et emblématique. Pouvoir le faire dans ma ville natale, au phénoménal Opéra de Sydney, était un rêve que j'avais depuis que j'ai commencé le freerunning.

L'événement a plus que répondu à mes attentes, il les a dépassées. L'architecture intéressante était un espace formidable pour travailler le mouvement et les défis physiques. Le point culminant pour moi est de faire un backflip juste au-dessus des voiles.

C'était vraiment spécial et le fait de travailler avec Red Bull pour donner vie à cette vision a été un moment fort de ma carrière. J'espère que cela apportera de l'excitation et de l'inspiration".

Il a ajouté : "De toutes les choses que j'ai trouvées dans l'Opéra, la plus angoissante mentalement a été de courir sur les chevrons exposés au-dessus de la salle à manger. Je pense que je ne suis pas aussi à l'aise sur des barres que sur d'autres obstacles... le cerveau fonctionne parfois de façon mystérieuse.

Le freerunner s'est taillé une réputation en explorant des lieux uniques grâce au freerunning. Ses précédents projets l'ont vu se produire sur les toits de Bruges, les pyramides d'Égypte et le Grand Bazar d'Istanbul en Turquie.