Le VTT sous toutes ses expressions, c'est à la TransMaurienne que cela se passe !

Si la TransMaurienne existe depuis 1989, avec la démocratisation du VTT en Europe, elle à bien évoluée depuis. C'est devenu une épreuve qui s'adresse à tous les publics, avec des degrés de difficulté très divers. Pour ne rien gâcher au plaisir, le parcours des 9000, est sur plus de 220 kilomètres et cinq étapes, la vraie compétition labellisée UCI.

Les années précédentes, ce sont plus de 1000 participants venus de tous les coins du globe qui prennent part à ces six jours de vélo intenses. Les belges sont nombruex parmis les 19 % de vetétistes internationaux présent en Maurienne.

Dans cette grande fête du vélo, l'idée est de rendre heureux tous les participants. Pour cela, différentes propositions existent. Le mode compétition avec les parcours 9000 et 6000 qui résume par leurs intitulés, les difficultés à franchir. Toujours dans un esprit compétitif, la EDF E-Race qui rassemble les VTT électriques et dans un mode encore plus fou, l'Ultra qui est une version VTT des ultra trail à pied, et se déroule sur 50h entre la France et l'Italie.

Dans un esprit plus cool, vous avez accès aussi à la randonnée qui peut être sportive ou familiale toujours en VTT musculaire ou électrique.Enfin un innovation de l'année dernière qui revient cette année, la Transmau' by night qui permet de découvrir la haute Maurienne de nuit.

Les enfants ne sont pas laissés pour compte dans cette aventure de VTT puisque le 16 et le 17 juillet, ils pourront eux aussi s'affronter en mode descente ou cross country en fonction de leurs envies et pour les tout petits les draisiennes qui seront un bon apprentissage pour l'équilibre.

Et le vrai plus dans cette fête du VTT est le cadre. La Haute Maurienne est magnifique,les villages organisateurs sont splendides et les paysages pour faire du vélo sont à couper le souffle.

N'hésitez pas du 17 au 22 juillet, c'est votre moment VTT de l'année en Maurienne !