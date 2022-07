Grimper en toute situation avec Caroline Ciavaldini, à travers et au-delà d’une grossesse

Une personne qui grimpe est un grimpeur. Ils s'identifient comme tels. Dans le dernier film de The North Face, nous suivons l’athlète Caroline Ciavaldini lors de sa grossesse, jonglant entre l’enfant et sa passion pour l’escalade. Découvrez ce combo unique.

Il peut s'agir d’enseignants, d’ingénieurs ou de banquiers, mais tous seront d’abord animés par leur pratique. Cependant, lorsque les grimpeuses deviennent mamans, elles deviennent souvent « seulement » mamans et perdent une partie de leur identité de grimpeuse. Mais l’athlète The North Face, Caroline Ciavaldini, souhaitait emprunter une autre voie.

« La société nous demande de nous effacer et d'être juste mère. Oui, je suis maman, mais je suis aussi grimpeuse. Je ne serais pas Caroline sans ces deux parties de mon identité » explique Caroline.

C’est l'objet de son nouveau film, Baby Steps : un voyage personnel qui suit Caroline depuis les derniers mois de sa deuxième grossesse jusqu’après son accouchement. C'est son histoire, mais elle espère qu'elle fera écho auprès d'autres parents.

« Les gens disent qu'il faut arrêter le sport pendant la grossesse, que c'est mauvais. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est très sportif à la base, on ne peut pas s'arrêter sans ressentir un mal-être profond. Cela fait partie de mon identité » développe la grimpeuse.

Caroline dit que ce film, qui présente également son partenaire de vie et de grimpe James Pearson, est différent de leurs autres films. Il est plus réel. « Nous sommes la première génération de grimpeuses à avoir des bébés tout en continuant à vouloir grimper. C'est une réflexion complètement nouvelle. Nous souhaitons proposer des outils et des solutions en partageant ce qui a été difficile et ce qui a fonctionné pour nous ». Quatre mois après son premier accouchement, Caroline cherche désespérément à reprendre l'escalade. Mais la deuxième fois, elle écoute son corps et se donne du temps.

