L’expédition Nanok continue, en route vers l’escalade d’un Big wall

En pleine nature depuis plusieurs mois, Gilles Denis et Nathan Goffart, deux aventuriers belges, sont arrivés au sud du Groenland et sont prêts à attaquer la prochaine partie de leur expédition hors du commun : l’ouverture d’une grande voie d’escalade.

<<< Suivez Nanok Expedition en direct >>>

Les deux aventuriers belges, en direct du Groenland, nous laissent un message et nous expliquent le déroulement de leur expédition. Une expédition hors du commun, soutenue par de nombreux centres de recherches en Belgique et dans le monde. Un objectif sportif mais également scientifique. Dans un monde où il n’y a plus de terres à découvrir, mais seulement une planète à protéger, le rôle des aventuriers est essentiel.

<<< Découvrez l’aspect scientifique du projet >>>

©Nanok Expedition





Un changement de programme

Initialement, l’expédition Nanok devait consécutivement être composée d’une partie expédition polaire, kayak et enfin escalade. Suite à plusieurs modifications de la part du gouvernement Groenlandais, le deux aventuriers Belges ont décidé de se pencher d’abord sur la partie escalade avant d’entamer la partie kayak de mer. Un changement de programme qui n’impactera en rien la performance et la collecte de données scientifiques. Les deux aventuriers se trouvent donc actuellement au sud du Groenland et s’apprêtent à entamer l’ouverture d’une grande voie d’escalade, un Big wall.

« Ici Nanok Expedition en direct de Tasermiut. Alors Tasermiut c'est quoi ? C'est notre campement de base pour la grimpe. On est tombé dans un petit paradis. Alors d'un côté des parois qui font 1200 mètres avec une superbe vue à couper le souffle, et de l'autre côté, il y a le fjord à perte de vue. » explique Gilles Denis et Nathan Goffart.

©Nanok Expedition

« On a repris les entrainements. Du coup, on s'entraîne pas mal pour essayer de revenir en forme. Pour les entrainements, on fait pas mal de bloc, c'est grimper sur des gros rochers où il n'y a pas besoin de cordes. En plus, on a eu la chance d'avoir pas mal de journées de beau temps. On est allé faire une petite partie d'une voie légendaire sur une grosse paroi On a été il y a quelques jours repérer les environs. Faire du repérage pour trouver notre projet d'ouverture. On a trouvé une ligne très très belle, qui présente un certain nombre de challenges quand même. On s'attend à un BigWall de plus ou moins 600 mètres de haut. On est bien chaud. » développe les deux aventuriers.

©David S. Prudhomme

Nanok expédition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

L'ouverture d'un Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils continueront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

©Sylvain Crasset

Le projet Nanok est accompagné par l'agence Clyde and Bonnie et par le photographe Sylvain Crasset

Clyde and Bonnie, alias Nicolas Hubin et Charlotte Creplet, accompagnent des entrepreneurs depuis plus de 10 ans dans le développement de leur projet. Le projet Nanok était un défi de plus que Clyde et Bonnie voulait relever.

Site: https://clydeandbonnie.be/

Instagram : @clyde.and.bonnie_adventure

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de ce projet hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

©Sylvain Crasset

Sponsors du projet

@solvaygroup

@bluewatershipping

@marmot_mountain_europe

@lecomte.alpirando

@freeride_by_dhlessports

@kokatatusa

@lepivits

@clubalpinbelge

Partenaires logistiques

@greenlandnet

@alfasko

@_domainew

@garmin_belux

@Gopro

@hny.water.

Partenaires scientifiques

ULB

ULg

Observatoire Royal de Belgique

Geological Survey of Denmark and Greenland.

Films et communication

@sioux.productions

@clyde.and.bonnie_adventure

@alexbuslain

Retrouvez toutes les actualités de Nanok Expedition:

Et suivez également l'aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram:

https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/