Entre ski, vélo et randonnée, découvrez Annecy Mountains en mode outdoor

La Clusaz, Thônes, Annecy et son lac ou encore Manigod ; autant de destinations réunies sous la bannière d’Annecy Mountains. Avec plus de 270km de pistes de ski alpin pour l’hiver et plus de 300km de pistes VTT pour l’été, explorons ce terrain de jeu pour sportifs.

Sur son vélo ou à ski, Annecy Mountains s’affiche comme une destination ouverte à tous. De nombreuses disciplines se pratiquent entre lac et montagnes. Une randonnée jusqu’au sommet de La Tournette, plus haut point autour du Lac d’Annecy, un coucher de soleil au Col de la Forclaz suivi d’un décollage en parapente, une session ride sur les plus belles lignes à La Clusaz ou encore un enchainement de virages à ski au Grand-Bornand. Nous sommes partis explorer cette région et découvrir les solutions sportives.

©Alexandre Buslain

Un large panel d’activités sportives

Annecy Mountains propose des solutions ski avec plus de 270km de pistes de ski alpin. Les quatre stations des Aravis, Le Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod et Saint-Jean-de-Sixt proposent plus de 210 km de pistes adaptées à tous les niveaux et toutes les envies : ski alpin, snowboard, télémark, bosses ou freestyle… Les stations surplombant le bassin annécien comme Le Semnoz ou La Sambuy proposent elles des sessions ski avec vue sur le lac d’Annecy et le Mont-Blanc. Les plateaux de la destination offrent également des terrains pour la pratique du ski de fond : plateaux des Glières, du Semnoz, de Beauregard ou encore des Confins.

©Alexandre Buslain

Ensuite, on retrouve évidemment le vélo. Cadre idéal pour les riders, Annecy Mountains propose de nombreuses solutions, que ce soit en Downhill, Enduro, eBike ou vélo de route. Plus de 300 km de pistes entretenues et balisées sillonnent par exemple le massif des Aravis. A La Clusaz, « Le Domaine » propose trois remontées mécaniques desservant un terrain de jeu de 20 pistes pour tous les goûts et tous les niveaux : XC/all mountain, DH, enduro, 1 zone de freeride, 1 piste northshore et 1 mini bike parc. Dans un autre style, la région propose plus de 1 467km de sentiers de randonnées pédestres.

©Alexandre Buslain

Annecy Mountains, le terrain de jeu idéal

Entre lac et montagnes, Annecy Mountains c’est :

Sport outdoor :

270km de pistes de ski alpin. (Aravis : 210 km, Semnoz : 20 km, Talloires Montmin : 5 pistes, Sambuy : 40 km)

214km de pistes de ski de fond. (Aravis : 108 km, Semnoz : 35 km, Talloires Montmin : 16 km, Glières : 28 km, Val de Tamié : 27 km.)

1 467km de sentiers de randonnées pédestres.

200 000 décollages de parapentes et de deltaplanes à l'année sur le territoire Annecy Mountains.

18 cols à découvrir en vélo de route.

4 snowparks.

8 skateparks.

Lifestyle :

20 refuges d'été.

13 hébergements insolites.

142 900 lits touristiques.

11 étoiles au guide Michelin sur le territoire

Annecy, sa campagne et ses montagnes réunies sous la bannière d’Annecy Mountains. Ce label visant à mettre en lumière l’exception géographique, culturelle et touristique d’une destination unique en France. Des rives du lac d’Annecy aux sommets de la chaîne des Aravis, Annecy Mountains s’explore en toute saison.

©Alexandre Buslain

Une fin de saison hivernale en beauté

La saison 2021-2022 fut toute particulière. Après une saison 2020-2021 compliquée avec la pandémie, la station de La Clusaz a enfin pu remettre en route un événement mythique. Fin avril, à l’occasion de la fin de la saison hivernale, la station membre d’Annecy Mountains organisait le mythique Défi Foly. Depuis 1987, cette épreuve spectaculaire et complètement folle, rassemble cent cinquante participants et plusieurs milliers de spectateurs. L'objectif est de traverser le lac des Confins à skis, monoski, snowboard ou tout engin glissant similaire et de réaliser la plus grande distance après une prise d'élan sur pente raide et enneigée. Le record ? 155m acquis par Philippe TROUBAT en 2010, rien que ça.

©Pierrick Aubert

Explorez la région en mode bivouac avec Samaya

Pour ceux qui souhaitent se rapprocher encore plus de la nature, Annecy a récemment vu naitre une jeune marque très innovante : Samaya.

« Samaya fabrique des tentes ultra légères 4 saisons et des accessoires pour l'alpinisme. La marque imagine ses produits à Annecy, les teste en altitude à Chamonix et sur les plus hauts sommets du globe avant de les proposer aux passionnés du monde entier. Grâce à des outils légers, faciles à manipuler et dont l'élégance tranche avec la radicalité de leur fonction, Samaya s'engage à rendre vos nuits stylées et inspirées comme elles ne l'ont jamais été. » explique Arthur Jallas, cofondateur de Samaya.

©Samaya

« Samaya est fière de son ADN d'engagement extrême qui lui permet de repousser sans cesse les limites de l'innovation et de proposer des produits incomparables. Rien n'est laissé au hasard : l'intemporalité du design, la sélectivité des matériaux comme des couleurs, la technicité, la légèreté, la compacité, le confort, la perfection des finitions, la durabilité… » conclut Ghislain Pipers, cofondateur de Samaya.

<< Découvrez Samaya >>

©Samaya





Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/