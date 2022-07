L’essor du vélo électrique continue, rendez-vous au Tignes–Val d'Isère E-Bike Festival

Un événement dédié au vélo électrique ? Oui ! Les passionnés de vélo électrique ont rendez-vous à Tignes et à Val d’Isère. Du 29 au 31 juillet, entre sommets imposants et lacs scintillants, il y en aura pour tous les goûts.

Ayant convaincu de nombreux Belges, le vélo électrique entre doucement dans les habitudes des citadins mais surtout des sportifs. Pour les adeptes de cette pratique, un rendez-vous unique en son genre est né. Le Tignes–Val d'Isère E-Bike Festival est prêt ! Compétiteurs endurcis ou amateurs en quête de sensations, en famille ou entre amis, l’évènement se veut accessible à tous. Les festivaliers pourront profiter du village E-bike et tester les modèles les plus performants en plein cœur de chaque station. Si Tignes et Val d’Isère sont reliés par la route, il est plus amusant de les rejoindre par la montagne en vélo électrique, grâce aux remontées mécaniques et en suivant le Parcours Découverte Rouge (34 km).

Le programme du festival comprend :

E-bike tests : des centaines de vélos électriques seront disponibles pour être testés sur des itinéraires balisés. Des modèles E-mountain-bikes, e-route et e-gravel seront proposés par des marques leaders de l'industrie tels que Haibike, Lapierre, Commencal, Scott, Focus et Flyer.

Randos Gourmandes : quoi de mieux qu'une balade en vélo électrique à travers les montagnes tout en savourant de délicieuses spécialités savoyardes comme la tarte aux myrtilles et les fromages locaux ? Les Randos Gourmandes partent aussi bien de Tignes que de Val d'Isère.

Parcours Découverte : les itinéraires bleus, rouges et noirs spécialement conçus pour tous les niveaux raviront les participants souhaitant explorer la montagne. Certaines boucles nécessitent l'utilisation des remontées mécaniques (un forfait est inclus). Les fans du Tour de France prendront plaisir à découvrir le mythique Col de l'Iseran, le plus haut col routier des Alpes.

Le Bosch e-MTB Challenge : un format de course enduro pour les cyclistes intermédiaires et avancés. Ils pourront tester leurs compétences techniques ou encore d'orientation.

Le E-Tour de Haute Tarentaise : avant la finale EBWT à Verbier en Suisse, mi-août, l'E-Tour de Haute Tarentaise des 29 et 30 juillet est une opportunité pour des athlètes comme Nathalie Schneitter (SUI) et la locale Léa Deslandes (FRA) engagées dans la course féminine, sans oublier Andrea Garibbo (ITA) et Kenny Muller (FRA) chez les hommes, de rattraper les leaders de la série, avec à la clé, un prize money de 10 000 €. Épreuve sur deux jours de 80 km (5 515 m de dénivelé positif ; 5 372 m de dénivelé positif), l'E-Tour de Haute Tarentaise labellisé UCI est ouvert aux coureurs professionnels comme aux amateurs confirmés. Chaque compétiteur n'a besoin que d'une seule batterie de rechange.

After-bike : après les journées vélo, l'ambiance estivale se poursuivra dans les deux salons tout au long du week-end : boissons fraîches, musiques, Dj, etc. Les e-bikers seront également accueillis à bras ouverts par des dizaines de bars et restaurants proposant des happy hours e-bike et de nombreuses animations attractives. Et, bien sûr, à ne pas manquer, la soirée officielle du Festival le samedi 30 juillet.

Réservez maintenant :

Pour participer au Tignes–Val d'Isère E-Bike Festival, s'inscrire à l'E-Tour de Haute Tarentaise, rendez-vous sur https://www.tignesvaldisereebikefestival.com/

