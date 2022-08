Les Red Bull Cliff Diving World Series, à Oslo ou quand les meilleurs plongeurs de la planète sortent le grand jeu !

Le soleil battait son plein à Oslo. De bonne augure pour les Red Bull Cliff Diving 2022 qui samedi ont rassemblé des centaines de fans.

Gary Hunt, le plongeur français de haut vol, le plus titré de l'histoire a enregistré sa première victoire de la saison lors de cette quatrième étape du circuit 2022. Une revanche face à sa mauvaise prestation du Danemark, il y a quelques semaines.

Cette étape norvegienne, voyait sa plateforme d'envol installée à 30 mètres sur le toit de l'opéra d'Oslo.

Les plongeurs ont sorti le grand jeu. Des plongeons plus impressionants les uns que les autres.

La victoire du français relance la course au titre face aux rivaux roumains, Preda et Popovici.

Au classement général, Preda mène toujours la danse avec 600 points, mais Hunt a maintenant réduit l'écart à seulement 30 points. Heslop reste dans la lutte pour le titre, à 54 points seulement.



Chez les femmes, seulement 5,5 points séparaient Rhiannan Iffland et la Canadienne Molly Carlson avant les deux derniers tours. Mais c'est l'Australienne qui a fait feu de tout bois sur le deuxième jour, obtenant notamment trois 9 des juges sur son plongeon de troisième tour magnifiquement exécuté. Carlson n'a pas pu l'égaler, et la championne en titre a porté son avance à 20 points avant l'ultime plongeon. Une dernière performance quasi-parfaite avec des 9,5 du jury et Iffland a scellé sa troisième victoire de la saison.



Rendez vous dans deux semaines pour la suite des aventures des Red Bull Cliff Diving. Les meilleurs plongeurs du monde enchaîneront avec une étape dans la ville de Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Ils s'élanceront depuis le célèbre vieux pont, le Stari Most.



Les résultats des Red Bull Cliff Diving Oslo 2022

Femmes

Rhiannan Iffland AUS – 378.60pts. Molly Carlson CAN – 327.55 Meili Carpenter (W) USA – 314.10 Eleanor Smart USA – 310.00 Aimee Harrison (W) CAN – 299.00

Hommes