La nuit, les surfeurs font le spectacle à Anglet.

Les baigneurs de minuit n'ont qu'a bien se tenir quand apparaissent sur les vagues, les planches de surf lumineuses des différentes équipes présentes dans cette édition. Le grand retour de cet évenement de surf atypique à réuni plus de 20 000 spectateurs, du jamais-vu dans l'histoire de cette compétition. Ce sont six équipes mixtent qui etaient présente pour la compétition. Pauline Ado, la régionale du spot a ouvert le bal des vagues et directement a pris la tête de la compétition dans le premier round 100% féminin. Le français Gatien Delahaye a renversé la vapeur lors du round suivant et a donné à son équipe une large avance. Gatien était associé à la très jeune tahitienne de 11 ans Tya Zebrowski avec qui ils ont dominé la houle. Chaque équipe était équipée de planches de surf avec des leds de couleurs, permettant au public de suivre le déroulement des rounds et de ressentir toute la magie des vagues d'Anglet.

©World Surf League



Coté podium, c'est Gatien Delahaye et Tya Zebrowski qui se sont imposé face à Pauline Ado et Romain Laulhe et Français Jorgann Couzinet et de l'Espagnole Leticia Canales Bilbao terminent sur la troisième marche du podium.

Cela n'était que le début des festivités à Anglet puisque ce mardi 23 aout a commencé le Pro Anglet. C'est la quatrième des dix étapes du circuit européen des Qualifying Serie.