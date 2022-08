L’entrainement Made In Belgium de Max Verstappen avec ses collègues belges

Quoi de mieux comme entrainement que de transformer le simulateur en réalité ? Une approche hors du commun Made In Belgium de la part de Max Verstappen accompagné des athlètes belges Wout van Aert, Thierry Neuville et Guillaume de Mevius.

La F1 dans une autre dimension, celle des sports d’actions Made In Belgium. L'actuel champion du monde de F1 ne recule devant aucun défi : se frayer un chemin hors route dans une situation très explosive, ou une confrontation avec nul autre que Wout van Aert, ou encore une session multijoueur stimulante avec Thierry Neuville et le pilote du Rallye Dakar Guillaume de Mevius.

©Red Bull Content Pool

Un projet 100% Belge

Le dernier projet fou de la boisson ailée, From Sim To Reality, a été presque entièrement tourné en Belgique. L’écurie Oracle Red Bull Racing a traversé la Manche avec deux gros camions, qui contenaient la RB7, une équipe de mécaniciens et d'ingénieurs expérimentés, l'équipe au stand la plus rapide du monde et de nombreuses pièces de rechange.

Malmédy : À deux pas du Circuit de Spa-Francorchamps se trouve la carrière de Bodarwé. La RB7 y a roulé dans le sable et le gravier pendant une journée. Le résultat ? De gros nuages de poussière et de très belles images.

Lommel : Les terrains d'essai de Ford à Lommel étaient le cadre idéal pour du plaisir hors route avec Thierry Neuville et Guillaume de Mevius, une savoureuse série de donuts et une apothéose nocturne.

Circuit de Spa-Francorchamps : Max connaît chaque pouce du circuit comme sa poche, donc pleins gaz était la seule voie à suivre. Le résultat ? De superbes images en gros plan et en drone de la RB7 en pleine action !

©Red Bull Content Pool

« À Malmedy, nous avons dû équiper la RB7 de roues spéciales pour avoir suffisamment d'adhérence. Il y avait de la poussière partout bien sûr, et nous avons dû attendre entre chaque prise que la poussière retombe. Les parties tout-terrain et la scène de l'hélicoptère ont été filmées à Lommel, pas si loin de là où j'ai grandi. En pleine nuit, pleins gaz, avec un hélico à mes trousses … C'était vraiment spécial ! » déclare Max Verstappen.

Un adversaire particulier

Quand on parle de puissance, impossible de ne pas citer Wout van Aert. Après un Tour de France sensationnel, il joue dans une épreuve de force épique avec l'équipe au stand d'Oracle Red Bull Racing.

« J'ai l'habitude d'être poursuivi, mais pas par une F1. En général, elles sont un poil plus rapides que le peloton. Ma crevaison est survenue à un moment malheureux, mais heureusement, l'équipe au stand la plus rapide du monde m'a aidé. Saluer Max Verstappen alors qu'il passait dans sa RB7 était une sensation incroyable ! » - Wout van Aert

©Red Bull Content Pool

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/