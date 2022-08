Explorons Tignes, terre d’accueil du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FISE était de retour à Tignes pour une deuxième édition. Une mise en avant de la culture glisse, des jeunes riders au sommet et un skatepark signé FISE. Toutes les conditions réunies pour en faire un événement mémorable dans un stade naturel.

La station de haute-tarentaise rassemble le meilleur de la board culture. Plus qu’une évidence, c’était presqu’un devoir pour la station de Tignes, qui depuis l’année dernière se plie en 4 pour accueillir les riders et étoffer son offre en la matière en adaptant ses infrastructures sportives : minirampe indoor installée à Tignespace, événement Mountain Shaker début mars…). Cet été, la station propose de nouveaux modules, accessibles à tous les adeptes freestyle qui pourront en profiter jusqu’à l’étape de la tournée. Avec les installations outdoor : Water-jump, hot-jumping, blob jump, stand-up paddle, pédal’eau, canoë, kayak,… Tignes-le-lac se veut être le spot incontournable pour les accros de glisses.

©andyparant.com

Tignes, le terrain de jeu idéal

« La clientèle belge pour Tignes, c'est une clientèle importante. C'est une clientèle qui nous est chère. » explique Frédéric Porte, directeur général de Tignes Développement.

Tignes se veut être une terre d’accueil pour les sportifs. Pour les amateurs de deux-roues plus branchés singles que grands cols, les 160 kilomètres de pistes du Bike Park ouvrent leurs portes dès le 26 juin ! Relié au domaine de Val d’Isère, le Bike Park de Tignes figure parmi les meilleurs spots des Alpes du nord grâce à un paysage escarpé offrant aux riders un terrain de jeu exceptionnel. Une culture ride bien présente au sein de la station.

©andyparant.com

Une autre activité sportive unique en son genre : La rando glaciaire entre 3000 et 3500 m d’altitude sur le glacier de la Grande Motte, aux portes du Parc national de la Vanoise. L’approche sur une zone glaciaire se fait équipé d’un baudrier, de crampons et d’un piolet, encadré par des professionnels pour apprendre en toute sécurité les bases techniques de progression. Une expérience d’alpinisme dans d’excellentes conditions.

La carte MyTignes permet également de s’offrir un large panel d’activité. Mini-golf, canoë, kayak, paddle, tir à l’arc, piscine et autres mais également accès illimité au Bike Park et ses 160 km de pistes et aux remontées mécaniques piétons… Toutes ces activités sont en accès gratuit pour les vacanciers titulaires de la carte My Tignes. Elle est offerte par les hébergeurs partenaires.

©S. Candé

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, un événement ouvert à tous

Ouverts aux catégories Junior, Women et Open, les contests sont intercalés de démonstrations par 6 riders pros de renommée nationale et internationale, qui se prêtent également à des rencontres avec le public et des séances de dédicaces. Parmi eux, l'Australien Juzzy Carter, icône mondiale de la Trottinette Freestyle, partage la vedette avec la relève de cette discipline, le jeune Montpelliérain Timon Pharabot. CJ Wellsmore, Australien lui aussi, est accompagné de Carla Pasquinelli, membre de l'équipe de France de Roller pour offrir leurs meilleurs tricks aux spectateurs. En Skateboard, le duo Stellio Sakellarides et Sebastian Mouron ont exploité la polyvalence des courbes et des rails du Park, assemblé pour tout l'été sur la Plage des Sports.

©Hurricane – FISE.

« On accueille une étape du Savoie Mont-Blanc Freestyle Tour by Fise. C'est un événement qui marque le positionnement de Tignes dans les activités freestyle, dans notre volonté de nous adresser aux jeunes. Alors c'est important, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une fantastique occasion de communiquer positivement. C'est une fantastique occasion pour nos jeunes de pratiquer parce que c'est à la fois de la démonstration et de la pratique inclusive. Et puis, sur le fond, à plus long terme, d'un point de vue stratégique, les jeunes qui sont là, c'est nos vacanciers de demain, c'est nos skieurs de demain, c'est nos pratiquants de demain » développe Frédéric Porte, directeur général de Tignes Développement.

©Hurricane – FISE.

Si la programmation de l'évènement enchaîne les temps forts, c'est également l'occasion pour les spectateurs de profiter d'un village d'exposants. Initiations de Skateboard et Trottinette Freestyle encadrées par des moniteurs diplômés, buvette assurée par le Tignes Skateboard Club et stands de produits de l'univers FISE sont également venus enrichir l'expérience du public et son immersion Savoie Mont Blanc Freestyle Tour.

La tournée valorise à chaque étape un spot en allant à la rencontre des pratiquants locaux et des vacanciers avec un format inédit, immersif et fort de l’identité FISE. Déjà plébiscitée par les amateurs de disciplines Outdoor, la destination Savoie Mont Blanc élargit ses horizons sportifs avec ces rendez-vous exclusifs qui rythmeront tout l’été. Un intérêt aussi justifié par la récente introduction aux Jeux Olympiques du Skateboard, qui a fait sa première apparition à ceux de Tokyo l’été dernier, avant ceux de Paris en 2024.

« En renouvelant la collaboration entre L'Agence Savoie Mont Blanc et Hurricane Group initiée en 2021, nous renforçons notre engagement dans la promotion de la boardculture en Savoie et Haute-Savoie. En 2021, la tournée Savoie Mont Blanc Freestyle Tour avait permis de faire émerger des talents de chaque destination, qui s'illustrent cette année sur les étapes FISE Xperience Series dans toute la France » précise Joseph Villeflayoux, Directeur du Marketing et de la Communication d'Hurricane Group.

©Hurricane – FISE.

« Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour c'est une tournée qu'on a initiée l'an dernier. L'objectif, c'est de faire venir les jeunes en montagne, leur montrer que la montagne, c'est peut être carrément cool et qu'il y a plein de sports qu'on peut pratiquer chez soi en milieu urbain. Mais en fait, on peut les faire à la montagne avec un décor de malade. C'est promouvoir des sports qui sont un petit peu différents. En fait, on n'attend pas forcément à la montagne sur ces sports et c'est aussi faire l'écho de ces sports sur les réseaux sociaux. » explique Christelle Ferriere, Directrice Générale Adjointe Savoie Mont Blanc.

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/