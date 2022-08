Dans la tête de Pauline Ferrand-Prévot au départ d’une étape de Coupe du Monde de Cross-country

Alors que l’étape française approche, la pilote Pauline Ferrand-Prévot, déjà triple championne du monde en cross-country, se concentre. Elle devrait partir ensuite en Italie pour la dernière manche de la Coupe du Monde UCI à Val di Sole. La légende française, qui vient de remporter la médaille d'argent à Munich lors des Championnats d'Europe, nous parle de sa saison et des choix qu'elle a faits. Une discussion franche et sans détours.

©Red Bull Content Pool

Comment te sens-tu à ce moment de la saison ?

Bien ! Les sensations sont bonnes depuis les championnats d’Europe à Munich, elles valident le choix de préparation qui a été le mien cette saison, donc j’ai vraiment envie de voir ce que ça va donner sur ces mondiaux. De voir si le travail paie. Après, je sais que c’est aussi une course d’un jour, qu’il y a un ensemble de facteurs qui peuvent jouer, mais on va dire que concernant celui qui m’appartient le plus, à savoir ma préparation physique et technique, je suis où je voulais être.

©Red Bull Content Pool

Tu as changé pas mal de choses cette saison dans ta préparation ?

Oui, d’abord j’ai attaqué la saison tard. J’ai simplement réalisé un premier gros bloc physique en début d’année avec la Cape Epic, que j’ai roulée en duo avec Robyn De Groot, mais je savais que mes objectifs étaient sur la fin de saison. Il fallait résister à la tentation de se précipiter, garder confiance dans les choix faits en dépit des critiques et mettre d’abord l’accent sur le travail technique. C’est donc ce que j’ai fait, en roulant beaucoup avec Cécile Ravanel et en n’hésitant pas ensuite à faire des impasses, y compris sur des manches de coupe du monde, notamment la tournée américaine. Ça ne fait jamais plaisir de ne pas prendre un départ mondial, mais il fallait faire des choix, et se rappeler des objectifs fixés en début de saison.

©Red Bull Content Pool

Est-ce que ça n’est pas risqué de tout miser sur une course ?

Bien moins que de voir sa motivation et son désir de courir s’éteindre en cours de saison ! À 30 ans, je commence à avoir une longue carrière derrière moi. Pourtant, j’ai toujours l’impression d’apprendre, de découvrir. Parce que je suis curieuse de nature, et que le cyclisme offre tellement de possibilités d’expériences ! Cette saison, j’ai gagné la Mégavalanche, des étapes de Cape Epic, la Short Track de Pétropolis, aux championnats de France… c’est vraiment varié et j’adore ça !

©Red Bull Content Pool

Pour les Gets, la concurrence va être rude, notamment avec Loana Lecomte. Comment gères-tu cette pression ?

Ce n’est pas une pression. Loana est clairement la favorite, elle l’a montré en remportant la plupart des coupes du monde cette saison et le général l’an dernier. Elle, qui est haut- savoyarde, est encore plus chez elle que moi ; elle aura donc encore plus le soutien du public, et c’est normal. Mais si c’était facile, ça n’aurait pas d’intérêt ! Et Loana ne sera pas la seule en forme : certaines pilotes ont vraiment aussi mis les mondiaux en tête de leur objectif de saison et le niveau global est vraiment très relevé. On sait ensuite que c’est un sport mécanique, que les paramètres à aligner sont nombreux… donc je reste concentrée sur ce que je maîtrise. Le reste ne m’appartient pas.

La dernière manche de la Coupe du monde de VTT aura lieu, du 2 au 4 septembre, soit juste une semaine après les Championnats du monde, à Val di Sole, en Italie.

<< Toutes les courses seront retransmises sur Red Bull TV. >>

©Red Bull Content Pool





