Rider avec style et en sécurité avec la nouvelle gamme de pantalons techniques Riding Culture

Think less, ride more : le slogan et la définition parfaite de la vision de cette jeune marque innovante. Riding Culture est une jeune marque et une filiale de The Rokker Company, qui s'est faite un nom depuis 15 ans avec des pantalons de moto résistants aux abrasions. Nous avons testé cette nouvelle marque visant le monde du ride.

La spécialité de Riding Culture : les jeans et pantalons à la robustesse impressionnante. Nous avons eu l’occasion de tester leurs produits et le résultat fut concluant. Testés au bikepark de Tignes ainsi que sur les trails 100% Belges de Malmedy et du Bois des Rêves, ces pantalons techniques se sont rapidement affichés comme le compagnon de ride idéal. Aussi bien résistants à l’impact, aux chutes qu’aux tensions, la tenue est très agréable. Les pantalons se prêtent aussi bien au BMX qu'au Dirt ou même à la DH.

Ceux-ci sont fabriqués à partir d'un tissu spécial (denim combiné à des fibres de polyamide très résistantes) et produits de manière durable. Ils sont presque indestructibles et ce sans faire de compromis sur le confort, la respirabilité ou la légèreté. La collection, composée également de houdies, longsleeves ou encore d’accessoires, est composée de trois gammes (skate, vélo et moto). Depuis cette saison, la gamme Sender, proposant des pantalons et des hauts fonctionnels dédiés au VTT de descente, vient compléter l’offre.

Une vision internationale

Riding Culture vise un développement à l’international et un élargissement de sa gamme avec l’appui de ses athlètes, dont entre autres Lucas Huppert, Gabriel Wibmer ou encore Nikita Ducarroz. La jeune marque du groupe THE ROKKER COMPANY, est spécialisée dans les pantalons ultra résistants pour la pratique du vélo, BMX, VTT et slopeslyle en tête et le skate. Depuis cet été, le site de ecommerce est disponible en français et en italien, venant s’ajouter aux versions anglaise et allemande.

« Nous avons choisi le mot ride, car en anglais il renvoie au mouvement et à l'action. Il est le même pour le surf que pour le vélo. Il n'y a pas de réel équivalent en allemand », explique Kai Glatt, co-fondateur, lui-même passionné de snowboard et de VTT de descente.

La prochaine étape est d’étoffer l’offre féminine, notamment dans les hauts. Riding Culture pourra ainsi bénéficier de l’arrivée cette année de Nikita Ducarroz dans sa team d’ambassadeurs. La médaillée de bronze en BMX, aux derniers Jeux Olympiques, est la première athlète féminine de la team.

« Comme chacun de nos athlètes, elle va nous aider dans le développement des produits et dans les tests en situation réelle. En tant que spécialiste du BMX, elle nous donnera de nombreux conseils pour le développement de nos pantalons, qui sont et resteront souvent unisexes. Pour la jeune génération, l'unisexe est une vraie tendance », commente Kai Glatt.

A l’écoute des riders

Le produit iconique de Riding Culture, le « Jean Durable », a été développé spécifiquement pour la communauté vaste des cyclistes. Des pantalons, pour la vie quotidienne, réalisés avec un denim résistant à l’usure. Lucas "Huppi" Huppert (Top 10 Slopestyle), Nicolas Terrier (Slopestyle), Jonny Giger (Flatground Skater) et d'autres riders du team Action testent les jeans au préalable dans leur « univers naturel » et contribuent de manière déterminante à ce que Riding Culture puisse toujours proposer des produits de très haute qualité.

