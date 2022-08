Red Bull Cliff Diving World Series : les plus beaux moments à Mostar

C’etait un grand moment de la saison pour le Red Bull Cliff Diving qui se tenait en Bosnie Herzegovine. Le fameux pont de Mostar, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, a vu s’affronter les meilleurs plongeurs de la planète.

Cette fois-ci, le roumain Constantin Popovici a battu le record du score le plus élevé de la compétition en remportant sa deuxième victoire des Red Bull Cliff Diving World Series 2022 à Mostar, tandis que la dominante australienne Rhiannan Iffland a remporté une quatrième victoire sur le spin dans la compétition féminine.

Au cours d'un week-end de plongeons à couper le souffle et au milieu d'un déluge de 10 de la part des juges, c'est Popovici, 33 ans, qui a finalement remporté la victoire à Stari Most. Même s'il n'a obtenu qu'un seul 10 sur les trois jours de compétition, c'est grâce à une constance sans faille et à un degré de difficulté élevé que le roumain a pu devancer son compatriote Catalin Preda de 23 points. Son total de 481,5 points a également permis de battre le record du meilleur score dans une seule compétition, qui était auparavant détenu par Preda.

Aidan Heslop a complété le trio de tête à Mostar et l'étonnante première saison du jeune homme de 20 ans en tant que plongeur permanent ne montre aucun signe de ralentissement. Le Britannique occupe la troisième place au classement général avec 646 points, à seulement 34 points du Français Gary Hunt, qui a terminé à la quatrième place ici.



©Red Bull



L'australienne Rhiannan Iffland continue de dominer la compétition chez les femmes et n'a perdu aucune des séries du tour 2022. Elle devance ses partenaires de presque 200 points au classement général. Lors de cette manche en Bosnie et comme à Oslo, il y a un mois, la canadienne Molly Carlson arrive deuxième suivi de l'américaine Eleanor Smart.



©Red Bull





Il reste encore 3 manches pour finir la saison des Red Bull Cliff Diving, le suspens coté masculin reste entier. Coté féminin, il faudrait une grosse surprise pour changer le classement.

Prochain rendez vous, en Suisse, à Sisikon le 11 septembre.





Le classement général

Hommes

1. Catalin Preda (ROU) 760 points

2. Gary Hunt 680

3. Aidan Heslop (GBR) 646



Femmes

1. Rhiannan Iffland (AUS) 960 points

2. Molly Carlson (CAN) 790

3. Eleanor Smart (USA) 552