Carton plein pour les Caisses à Savon à Spa-Francorchamps

Il y a une semaine, Max Verstappen remportait la victoire sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ce week-end, ce sont 60 équipes déjantées, vêtues de tenues tout aussi farfelues qui ont dévalé le légendaire Raidillon sous les acclamations de pas moins de 25.000 spectateurs lors de la 7e édition belge de la course Red Bull de Caisses à Savon.

Sous l'œil approbateur de Patrick Ridremont, Maxime Richard, POG, Virginie Philippot, David Antoine et Nafi Thiam, les équipes ont fait face à plusieurs obstacles, des virages fourbes et une pente de pas moins de 17%.

La soif de gloire s'est avérée suffisamment solide et presque toutes les caisses ont atteint l'arrivée, bien que pas toujours intactes.

Cette année encore, l'équipe des Dagani Racing a remporté le meilleur chrono : ils ont dévalé le Raidillon en moins d'une minute ! Les Christmas Cruisers ont remporté le trophée de la plus belle caisse à savon (un traîneau rempli de cadeaux et tirés par six rennes) et les Rocket Men ont convaincu le jury avec leur performance à la Elton John au début de leur course.