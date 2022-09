La science et l’aventure : le groupe Solvay derrière Nanok Expedition

Un triathlon au Groenland ? C’est le défi de Gilles et Nathan, deux aventuriers Belges. Les deux amis avaient à cœur d’apporter une dimension scientifique aux projets. Soutenus par des groupes comme Solvay, la science belge progresse en combinant de la meilleure des manières la science et l’aventure.

« Nous sommes drivés par notre conviction que la science est la clé pour résoudre les plus grands défis de la société de demain. Et tout ça, c'est en investissant dans des projets comme Nanok. » déclare Sonsoles Llopis Garcia, responsable philanthropie chez Solvay.

©Solvay

Depuis avril 2022, Gilles et Nathan, deux Belges, explorent les contrées vierges du Groenland. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale.

Ayant une volonté forte d’apporter un soutien essentiel à la recherche scientifique, les deux amis Belges se sont rapidement entourés de partenaires clés. Le groupe Solvay a rapidement rejoint l’aventure et se veut être un soutien considérable au projet.

« Nanok est arrivé, en fait, par nos appels à projets et donc nous avons pris connaissance de Nanok à travers cette requête, cette demande. Et tout de suite, on a été assez encouragés à soutenir ce projet-là parce que, en fait, Nanok est l'incarnation de la raison d'être de Solvay qui est de créer des liens avec les personnes, les idées et les éléments pour pouvoir justement réinventer le progrès. » développe Sonsoles Llopis Garcia.

©David S. Prudhomme

Pourquoi avoir pris part au projet Nanok ?

« Évidemment, Gilles et Nathan sont très attachants. Pour Solvay, c'était clair qu'on devait participer à ce projet-là, qui est à la fois un défi humain extraordinaire et une mission scientifique hors du commun. Nous encourageons le développement et l'amélioration des connaissances scientifiques et tout ça, c'est un investissement dans des projets qui sont extraordinaires, qui vont au-delà et qui poursuivent les idées hors des sentiers battus. Donc pour nous, c'est Nanok ça C'est un rôle crucial. On a besoin d'eux, on a besoin de ces idées. On a besoin de ces inspirations et ces ambitions. Pour quoi ? Pour innover, pour inspirer. Pour réinventer le progrès. » explique Sonsoles Llopis Garcia.

©Solvay

Nanok expédition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

L'ouverture d'un Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils continueront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

©Sioux Production

Le projet Nanok est accompagné par l'agence Clyde and Bonnie et par le photographe Sylvain Crasset

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de ce projet hors normes.

©Sylvain Crasset

©Solvay

