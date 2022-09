Une fin de saison incroyable pour les Red Bull Cliff Diving !

Fin de saison en fanfare pour le français Gary Hunt qui remporte une fois de plus le Red Bull Cliff Diving. L'australienne Rhiannan Iffland remporte sa sixième manche de suite et elle aussi remporte le titre de meilleure plongeuse de l'extrême.

C'est un grand moment de cette compétition pleine de suspens du coté masculin. Gary Hunt le français a pris la première place en Italie lors du Red Bull Cliff Diving et suite à sa deuxième place la semaine dernière en Suisse, il a prit sur le fil la tête du classement général et remporte cette saison du Red Bull Cliff Diving

à Polignano a Mare, commune située à côté de Bari, le français a dominé la compétition devant l'anglais Aidan Heslop et le Roumain Catalin Preda.

Lors de cette saison, Gary Hunt avait terminé premier à Oslo, après un début de saison difficile dominée par le roumain. Rappelons quand même que le français a remporté 9 fois en douze ans les Red Bull Cliff Diving. L'expérience du compétiteur porte ses fruits et lui permet d'ajouter une coupe de plus à son palmarès.





Coté féminin, Rhiannan Iffland remporte une fois cette manche . Malgrè une légère blessure à l'épaule, l'Australienne est à sa sixième victoires de suite. Elle surclasse la compétition avec 29 victoires en 36 épreuves. Avec une telle performance, elle décroche avant la fin de la compétition le titre mondial.

Une belle fin de saison pour cette compétiton hors norme avec comme toujours des lueux et des plongeons qui coupent le soufflent des spectateurs.



Vivement la saison 2023 pour de nouvelles aventures toujours plus tourbillonantes.



©Red Bull





Résultats



FEMMES

1. Rhiannan Iffland (AUS) - 354,30 pts

2. Molly Carlson (CAN) - 336,70 pts

3. Jessica Macaulay (CAN) - 334,00 pts

HOMMES

1. Gary Hunt (FRA) - 439,95 pts

2. Aidan Heslop (GBR) - 435,80 pts

3. Catalin Preda (ROU) - 427,20 pts



Classement général



FEMMES

1. Rhiannan Iffland (AUS) - 1360 pts

2. Molly Carlson (CAN) - 1110 pts

3. Jessica Macaulay (CAN) - 744 pts



HOMMES

1. Gary Hunt (FRA) - 1040 pts

2. Aidan Heslop (GBR) - 1006 pts

3. Catalin Preda (ROU) - 1000 pts