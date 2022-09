Atteindre le K2 en parapente, le nouvel exploit de l'aventurier et parapentiste Tom de Dorlodot

Après plusieurs heures et des dizaines de kilomètres parcourus en vol, Tom de Dorlodot et Horacio Llorens atteignaient le K2 au Pakistan, deuxième plus haute montagne du monde, à 8611 m d'altitude.

« Pour moi, c'est un peu l'aboutissement d'un rêve. C'est des années de préparation. C'est 6 grandes expéditions au Pakistan pour finalement arriver à atteindre cette montagne et voler sur les flancs du K2. C'était juste exceptionnel. » déclare Tom.

The floor is lava

Les deux aventuriers ont exploré le Glacier du Baltoro. En ce lieu, l’atterrissage n’est pas une option. Une fois en l’air, il s’agit d’avancer au mieux, au plus loin. La région du Glacier du Baltoro est une région très hostile, côtoyant les sommets à +8000m d’altitude et les déserts de glace sur des dizaines de kilomètres. Une préparation minutieuse et une connaissance parfaite de son sport sont indispensables afin de mener à bien la mission.

« En fait, c'est extrêmement engagé de voler là-bas parce qu'on vole sans possibilité d'atterrissage pendant des dizaines de kilomètres. Donc ça nous a demandé énormément de préparation physique, de préparation en termes de matériel et puis de grosse préparation mentale aussi parce qu'il faut constamment se rappeler et se souvenir qu'en fait on ne peut juste pas poser. The floor is lava. On ne peut juste pas aller atterrir. On doit constamment essayer de trouver les ascendances, rester très haut en altitude. On est en radio avec mon pote Horacio et on est constamment en train de s'entraider. » développe le parapentiste belge.

L'air froid descend du Glacier du Baltoro, alimentant les thermiques qui montent, produisant un air généralement lisse pour voler, généralement autour de trois à quatre mètres par seconde.

Une nouvelle voie historique

L’avant-dernier jour de l’expédition, après avoir repéré un aigle en vol, ils se sont rapprochés du K2 et ont essayé de se frotter à nouveau à lui, parfois à seulement un mètre de la face. Ils ont exploré les faces sud-ouest et nord-ouest, mais en vain pour ce jour-là. La brise dont ils avaient besoin n'était tout simplement pas présente.

« On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vent. Alors on s'est dit on va tenter un vol qui n'a jamais été fait. On l'a appelé le Grand Chelem et en fait, on a fait la Trango Towers qui est une montagne mythique, la Muztagh Tower, qui est sur la frontière chinoise, le K2, le Broad Peak le Gasherbrum. Et puis on est revenu jusqu'au camp de base. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça rentre un peu dans les livres de parapente, comme un des vols les plus engagés jamais fait dans la région et certainement un des vols les plus incroyables jamais fait en parapente. » développe Tom.

« En 7 heures, nous avons passé tous les plus grands sommets du Pakistan : K2, Tour de Muztagh, Broad Peak et Gasherbrum IV. Nous avons appelé ce vol notre propre « Grand Chelem ». Autour du K2, nous avons volé à 7500 mètres d'altitude, ce qui signifie que nous pouvions même voir la Chine et Nanga Parbat à 185 kilomètres de distance. C'était tellement spécial ! » explique le Belge.

« D'être les premiers à être en train de planer à côté de ces montagnes en silence, en plus de manière éco friendly, parce que dans l'absolu, on n'a pas de moteur, on utilise juste le vent. Et d'avoir ce spectacle, ce glacier qui est le Glacier du Baltoro. C'est un des plus longs glaciers au monde après les pôles. C'est d'une beauté rare. » conclut l'aventurier.

