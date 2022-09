La relève internationale des sports urbains arrive grâce au E-FISE Junior by Hot Wheels

Le E-FISE Junior By Hot Wheels vient de la collaboration de deux grands noms iconiques : Hot Wheels, la marque de petites voitures la plus vendue au monde et le FISE, évènement incontournable depuis 25 ans rassemblant les meilleurs athlètes de BMX, Skateboard, Roller, Trottinette et bien plus encore. C’est autour des valeurs de persévérance et de créativité que se sont associées les deux marques pour donner lieu à cet événement inédit permettra de découvrir des jeunes talents passionnés qui devront dépasser leurs limites pour tenter de remporter la compétition. Une belle initiative permettant de toujours plus développer les sports urbains et de mettre en lumière les nouvelles générations.

Cette année, le concours en ligne se déroule du 17 août au 24 octobre 2022. Les participants des catégories Mini Riders (5-7 ans), Kids (8-12 ans) et Juniors (13-16 ans) s'affronteront par le biais de vidéos qu'ils soumettront exclusivement sur la plateforme https://e-fise.com/ . Les fans, les ami(e)s, les parents pourront voter pour leurs vidéos préférées directement sur la plateforme.

Une deuxième édition au sommet

Cette nouvelle édition digitale a débuté le 17 août et prendra fin le 24 octobre. Pendant les grandes vacances et début d'automne, filles et garçons peuvent candidater dans leurs sports de glisse préférés parmi les disciplines de Skateboard, BMX, Trottinette, ou Roller et diffuser leurs vidéos sur la plateforme web dédiée pour tenter leur chance de décrocher le titre de champion et gagner la nouvelle édition du E-FISE Junior by Hot Wheels ou de remporter un grand de nombre de surprises ! Une initiative permettant de mettre en lumière les nouveaux talents de demain au travers d’une compétition 100% digitale et ouverte à tous.

Une première édition prometteuse

La première édition en 2021 avait rassemblé près de 350 jeunes riders de 5 à 16 ans, ravis de prendre part à une compétition grâce à leur vidéo, limitant ainsi les coûts d'une participation physique à l'étranger. Son succès a motivé sa reprise en 2022, offrant à nouveau l'opportunité aux jeunes pratiquants européens de BMX, Skateboard, Roller et Trottinette de défier leurs homologues d'Amérique Latine, Asie, Amérique du Nord, Moyen Orient, etc.

