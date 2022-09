Préparez-vous pour les sports d’hiver lors du vide dressing ski « BXL à la montagne »

Les Belges et la montagne, une histoire d’amour qui dure depuis très longtemps. A l’approche de l’hiver, il est temps de se préparer à la nouvelle saison à venir. En raison de la crise, certains devront réduire fortement leur budget et choisiront volontiers des solutions alternatives pour renouveler leurs tenues, équipements et autre matériel de ski. ​ La dimension éco-responsable intervient également de plus en plus et la vente/achat de seconde main a plus que jamais le vent en poupe.

Un événement ouvert à tous

Le samedi 15 octobre, de 10 à 17h, Rendez-vous aux Jeux d’Hiver, en plein cœur du Bois de la Cambre, pour une nouvelle brocante dédiée à 100% au matériel et aux vêtements de ski/snowboard/montagne d’occasion, pour enfants et adultes, où chacun pourra, selon la place disponible et moyennant inscription, exposer et proposer à la vente des produits dont il souhaite se défaire : vestes, pantalons, chaussures de ski et d’après-ski, sous-vêtements techniques, sac à dos, casques masques, skis, snowboards… ​ ​Les acheteurs potentiels sont évidemment attendus en nombre ! ​ ​ ​Le prix du stand de vente est fixé à 15€ (café d’accueil et tringle de présentation compris) et l’accès aux visiteurs est gratuit.

Adresse : les Jeux d'Hiver, Chemin du Croquet 1, 1000 Bruxelles

Infos et inscriptions : www.bxlalamontagne.com

Un large panel d’animations

Lors de l'événement, ​diverses animations seront également au programme :

Un atelier de réparation : apportez vos vêtements de ski usagés (tirette cassée, trou, poche décousue...), un spécialiste vous les réparera.

Un atelier de fartage : venez avec vos skis et snowboards, un skiman les préparera pour la nouvelle saison.

L'ESF (Ecole de Ski Français) sera aussi de la partie avec un Escape Game, un photocall et un atelier DVA (détection de victime d'avalanche)

TSL, le spécialiste de la raquette à neige vous dévoilera son musée

Une tartiflette géante à déguster en famille ou entre amis

Le Massif des Aravis

Ce vide dressing est réalisé avec les stations du Massif des Aravis. Situé au cœur de la Haute-Savoie, entre le Lac d’Annecy, la chaîne du Mont-Blanc et à proximité immédiate de l’aéroport de Genève, le Massif des Aravis comprend les stations de La Clusaz, Le Grand Bornand, Manigod et Saint Jean de Sixt. Ces stations, toutes proches l’une des autres, ont gardé au fil du temps un lien fort avec les traditions. Leur enneigement naturel (complété avec de la neige de culture) garantit la pratique du ski de mi-décembre à la fin avril.

On y retrouve :

Ski alpin avec un domaine de plus de 220 Km, snowpark et boarder cross.

Ski nordique avec plus de 150 km de pistes tracés skating ou classique.

Plus de 25 itinéraires pour la raquette à neige, des sentiers de balades damés pour se promener.

Des pistes de luge et jardins des neiges pour les plus petits.

Davantage d'informations sur www.aravis.com

