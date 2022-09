Rider en toute sécurité avec le casque de trail polyvalent ABUS MODROP

Rien de tel qu’un bon casque pour profiter au mieux de chaque sortie VTT. L’indispensable à la sécurité et la progression. ABUS propose le modèle MODROP en 8 coloris différents pouvant satisfaire chacune et chacun. Le nouveau venu dans la collection ne convainc pas seulement par son design : la composition Two-Shell-In-Mold rend en effet le casque robuste et sûr.

©ABUS-Hires

Le système de serrage Zoom-Ace entoure la tête, permettant un ajustement individualisé et parfait. Les cheveux longs ou une tresse peuvent être passés vers l'arrière via un logement situé entre le système de réglage et le bord inférieur du casque. Ce PonytailOutlet évite d’avoir les cheveux devant les yeux pendant sa sortie à deux roues et à toute vitesse. La sangle de menton peut être adaptée à toute morphologie grâce au nouveau TriVider. Avec ses 310 grammes (pour la taille S), le MODROP est un véritable poids plume et le compagnon idéal pour les longues sorties en VTT.

©ABUS-Hires

Un test concluant

"Le MODROP est un super casque - léger et avec une très bonne tenue. Les couleurs magnifiques et les motifs, qui sont surtout uniques, en font quelque chose de spécial" déclare la vététiste professionnelle Steffi Marth. Huit entrées et six sorties d'air assurent une ventilation optimale. Pour se protéger des moustiques et des insectes, les grandes aérations sont équipées d'un filet. La visière est réglable en hauteur et, si nécessaire, un masque peut être placé en dessous.

Que ce soit en montagne, dans les Ardennes belges ou même pour une sortie VTT en forêt de Soignes, le nouveau casque d’ABUS surprend par sa légèreté. Un avantage permettant de supprimer les désagréments pouvant apparaitre avec le port d’un casque. Pour une protection maximale, deux autres versions sont proposées : le MODROP est également disponible avec le système de protection contre les impacts multidirectionnels (MIPS, trois coloris) ou avec le détecteur de chutes QUIN. Surtout, tous les modèles du MODROP peuvent être équipés ultérieurement du capteur QUIN.

©ABUS-Hires

Une innovation permanente

Dans le segment du VTT, ABUS a présenté plusieurs innovations cette saison - pour le shredding sur les sentiers, le balling dans les bikepark, ou même les sessions de dirt park. ABUS puise son inspiration et ses idées dans son équipe Gravity, qui ne cesse de s'agrandir et qui comprend les jeunes Gabriel Wibmer, Lucas Huppert et Tom Isted, ainsi que les légendes du VTT Richie Schley et Cedric Gracia. Une telle équipe permet ainsi à ABUS de développer des produits toujours plus proches des besoins réels des riders et ainsi améliorer en permanence la qualité et pertinence de leurs produits.

©ABUS-Hires

Caractéristiques techniques

Poids : 310 g (S), 330 g (M), 360 g (L), (5 grammes supplémentaires pour les modèles QUIN et 30 pour les modèles MIPS)

7 coloris proposés : iced mint, pine green, velvet black, concrete grey, midnight blue, dusky camel, polar white

Modèles MIPS : concrete grey, velvet black, metallic copper

Modèles QUIN : velvet black, polar white

Plus d'informations sur https://www.abus.com/be_fr

©ABUS-Hires

ABUS

ABUS assure la sécurité des riders depuis 1924. Le fabricant allemand est spécialisé dans les produits de haute qualité caractérisés par leur fiabilité, leur durabilité et leur facilité d'utilisation. Pour répondre aux besoins croissants des particuliers et des entreprises, ABUS propose une large gamme de solutions innovantes pour la sécurité domestique, commerciale et mobile. La garantie d’une sécurité accrue pour toute session ride.

