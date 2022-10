Nanok Expedition ; La science et la dernière partie de l’expédition, le kayak

Les deux aventuriers belges, en direct du Groenland, nous laissent un message et nous expliquent le déroulement de leur expédition. Une expédition hors du commun, soutenue par de nombreux centres de recherches en Belgique et dans le monde. Un objectif sportif mais également scientifique. Dans un monde où il n’y a plus de terres à découvrir, mais seulement une planète à protéger, le rôle des aventuriers est essentiel.

« On a vraiment décidé de le faire pour la science. Donc, avec les chercheurs de l'Université Libre de Bruxelles et de l'Université Catholique de Louvain. On a sélectionné trois fjords soigneusement sur la côte ouest qu'on a décidé d'aller échantillonner. Alors, qu'est ce qui est fait exactement ? Deux expériences, principalement une expérience sur les microplastiques que Nathan va vous décrire et une expérience où sont pris les échantillons d'eau des fjords. Les échantillons d'eau de fjords sont pris dans ces trois fjords spécifiques. Concrètement, ce sont des fjords qui sont à terminaisons glaciaires en provenance directe de l'inlandsis. Ce front glaciaire, en fondant et en se retirant, expose au soleil et aux intempéries de nouvelles surfaces de sol et ce sol contient du permafrost dans sa profondeur. Ce permafrost va fondre et, en fondant le permafrost, relâche un certain nombre d'éléments. Et ce sont ces éléments que va observer l'Université Catholique de Louvain dans nos échantillons d'eau de fjords collectés. Et donc, l'idée est de comprendre en quoi est ce que tout ce qui est relâché par la fonte des glaciers d'une part, et du permafrost d'autre part, va contribuer à la biochimie du fjord. Et comment est-ce que cela va évoluer depuis le front glaciaire et vers le large. » expliquent les deux amis belges.

Nanok expédition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

L'ouverture d'un Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils continueront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

Le projet Nanok est accompagné par l'agence Clyde and Bonnie et par le photographe Sylvain Crasset

Clyde and Bonnie, alias Nicolas Hubin et Charlotte Creplet, accompagnent des entrepreneurs depuis plus de 10 ans dans le développement de leur projet. Le projet Nanok était un défi de plus que Clyde et Bonnie voulait relever.

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de ce projet hors normes.

©David S. Prudhomme

