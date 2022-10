Skier l’un des derniers 8000 à être encore vierge de traces : Dhaulagiri Expedition

Cinq hommes formant une seule et même cordée, pour un projet commun : skier l’un des derniers 8000, 8167m précisément, à être encore vierge de traces. Une expédition réalisée en collaboration avec Julbo, la marque de lunettes de soleil et de masques de ski.

Cela n'a jamais été fait auparavant et ce projet pourrait être l'un des temps forts de l'alpinisme moderne. Vivian Bruchez, Mathéo Jacquemoud, Mathieu Maynadier et Michael Arnold forment un groupe d'alpinistes très complémentaires pour cette expédition. Bien que plusieurs expéditions aient déjà tenté cette mission, personne n'a jusqu'à présent réussi à skier l'itinéraire normal de la "White Mountain" dans son intégralité.

Si les quatre athlètes Julbo ont tous à leur actif d'impressionnants "faits d'armes", c'est la première fois qu'ils mettront leurs talents en commun pour un projet de ce type. Et même si tous n'arriveront pas dans l'Himalaya avec une grande expérience d’escalade et de ski en haute altitude, ils pourront compter sur la complémentarité de leurs compétences. Une complémentarité vitale pour un projet de cette envergure.

Pour une tentative de ce type à plus de 8000 mètres, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, rendant cette aventure très différente de celles auxquelles ils sont habitués dans les Alpes. L'acclimatation, l'équipement, le froid extrême, la logistique, la bonne fenêtre météo - autant de questions différentes auxquelles ces athlètes devront se préparer.

L'équipe

Un partenaire de choix

Pour cette expédition, Vivian Bruchez, Mathieu Maynadier, Michael Arnold, Léo Slemett et Mathéo Jacquemoud ont travaillé avec Julbo sur la création d’une collection unique : Dhaulagiri.

La protection des yeux est un élément clé de l’équipement. Pour cela, ils peuvent compter sur une protection solaire optimale avec des produits spécialement conçus pour leurs besoins par Julbo. Avec une protection renforcée contre l’ensoleillement important de ces altitudes et le froid extrême qu'ils devront affronter de jour comme de nuit, une collection de lunettes de soleil et de lunettes de protection a été développée en partenariat entre les athlètes et la marque jurassienne.

Aux dernières nouvelles

Julbo a récemment publié sur ses réseaux sociaux des nouvelles de l’équipe d’alpinistes.

« L'équipe est saine et sauve et de retour au camp de base après une nuit de tempête samedi qui les a contraints à rebrousser chemin. Ils pensaient avoir une chance d'atteindre le sommet ce matin mais il a neigé 50cm pendant la nuit, rendant impossible l'ascension. Un ouragan s'annonce cette semaine au Népal avec d'énormes chutes de pluie annoncées. Une année compliquée avec des conditions difficiles. Nous allons essayer d'échanger davantage avec eux dans les prochains jours, Merci les gars pour ce soutien incroyable. » - Julbo.

Un message direct de Vivian Bruchez a également été mis en ligne : « Nous sommes rentrés à Katmandou plus tôt que prévu en raison des conditions météorologiques difficiles et du risque d'avalanche sur le Dhaulagiri, ce ne fut pas une expérience facile et une saison d'automne compliquée en Himalaya ! Je vais prendre du temps pour trouver les bons mots pour la décrire.» - Vivian Bruchez

