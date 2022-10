Samoëns et Haut-Giffre, explorons ce terrain de jeu pour sportifs

Que ce soit en été, en hiver ou même en inter-saison, cette région s’explore de manière sportive. Un large panel de sports s’y pratiquent toute l’année. Situé entre le mont Blanc et le lac Léman, le Haut-Giffre est un écrin de nature préservée et le paradis des sportifs. Partons à la découverte des disciplines praticables à Samoëns et en Haut-Giffre.

Le paradis des sports aériens

Samoëns est un des spots de parapente le plus connu de la région. Grâce à sa situation en fond de vallée et à des conditions aérologiques toujours favorables, Samoëns est un excellent endroit pour faire son premier baptême de parapente en contemplant les paysages de la vallée du Haut Giffre depuis le ciel. La région se prête également bien au paramoteur. Le Haut-Giffre se survole en paramoteur, ce parapente équipé d’un moteur et d’une hélice qui permettent de prolonger le vol autant que souhaité sans nécessité de courant d’ascendance. Au décollage du sol de la plaine de Morillon, on découvre ainsi pendant plus d’une heure les sommets qui entourent la vallée, de la Bourgeoise au Criou ou même encore contempler le cirque du Fer-à-Cheval et le mont Blanc plus loin.

Un terrain de jeu infini pour vététiste

Pumptrack, cyclo, gravel, enduro, … Tous les types de pratiquants trouveront session ride à leur goût. Samoëns est labellisée accueil vélo, affichant des installations qui facilitent la vie des cyclistes. Quelques 400 kilomètres de sentiers et 28 pistes de freeride s’offrent aux amoureux de vélo. Ceux qui préfèrent côtoyer le bitume fendront les 11 kilomètres de pente à près de 9 % jusqu’au col de Joux Plane, en direction de Morzine. Col hors catégorie, réputé grâce au passage du Tour de France. Samoëns est depuis plusieurs décennies une terre de VTT qui a accueilli parmi les plus grands événements : la Trans’Grand Massif, la VTTicimes, la Mégavalanche, les Enduro Series, la Megawatt… Cela en fait donc un lieu de choix pour y pratiquer son sport.

On vous conseille de vous lancer sur 4 itinéraires :

VTT descente / Downhill : la piste "Dian-Dian". La descente de la piste Le Dian-Dian, porte d'entrée initiatique à tout le domaine, ludique, plutôt facile, offre de bonnes prises de vitesse pour les plus expérimentés. Au départ du sommet du Grand Massif Express (Samoëns 1600), cette piste de VTT peu technique entre prairies et forêts, propose de beaux appuis naturels. La vue sur la vallée du Giffre est remarquable.

En vélo de route : le col de Joux Plane.

VTT X-Country sans remontées mécaniques : la Plaine et le village de Vallon.

VTT/VAE : les chapelles de Samoëns.

Au fil de l’eau

Rafting, canyoning, pèche sportive, … Autant de sports praticables dans la région. Le Rafting se pratique sur une embarcation insubmersible auto-videur, conçue pour l’Eau Vive. A la fois ludique et sportif, il permet de partager une balade aquatique ou une descente à sensations. Au départ de Sixt, vous traverserez la plaine de Samoëns et ses rapides tumultueux pour finalement arriver au pont du Giffre. Autre activité aquatique très prisée, le canyoning. Toboggans aquatiques, sauts et descentes de cascades en rappel.

Partez à l’aventure

Equipé d’une bonne paire de chaussure, une infinité de randonnées s’offrent à vous. Mais également des expériences plus insolites. Citons par exemple la nuit en portaledge, perché à 90m au-dessus du sol ! Après une marche d’approche facile d’une dizaine de minutes au départ des Tines à Sixt-Fer-à-Cheval, on s’attaque à l’escalade du rocher du même nom et on s’installe à flanc de falaise pour une nuit sensationnelle. Seul le bruit du Giffre qui coule en contrebas vient perturber cette nuit inédite sous les étoiles. Les nombreux refuges présents dans la région sont également une belle alternative pour une nuit en pleine nature. Citons par exemple :

Le Refuge de Bostan, Samoens

Le Refuge de la Vogelle, Sixt-Fer-a-Cheval

Le Refuge de Sales, Sixt-Fer-a-Cheval

Le Refuge Grenairon, Sixt-Fer-a-Cheval

Le Refuge du Folly, Samoens

Le Refuge Alfred Wills, Sixt-Fer-a-Cheval

Pour les inconditionnels des sports d’hiver

En quelques chiffres, Samoëns l’hiver c’est :

7 monts : les sommets qui entourent le village, à l'origine du nom du village et de celui donné à ses habitants, les Septimontains,

25 000 lits touristiques dont 2 400 habitants toute l'année

62 remontées mécaniques,

19 fun zones,

6 zones free ride

139 pistes

265 km de glisse

1 des plus grands espaces débutants des Alpes

Pionnier dans le ski : 1912 - joutes internationales de ski

1951 : 1ère remontée mécanique à Samoëns

16 pistes de ski de fond soit 69 km de pistes

15 itinéraires de raquettes - 60 km

27 hôtels et résidences, 3 villages de vacances & 3 maisons d'hôtes

1 patinoire olympique semi-extérieure

720m à 2 500m d'altitude

