Découvrez le calendrier 2023 du Freeride World Tour

Le calendrier du Freeride World Tour 2023 a été annoncé. Les meilleurs freeriders du monde se préparent à entrer en scène. Une 16ème année explosive de la compétition, 5 étapes : Canada, Espagne, Andorre, Autriche et Suisse. Et beaucoup d’autres surprises.

Au travers de destinations freeride phares, les meilleurs athlètes du monde reviennent pour la 16e édition du World Tour, désormais un rendez-vous emblématique de l’hiver. Prêts à repousser les limites des possibles, les meilleurs skieurs, skieuses, snowboardeuses et snowboardeurs s’affronteront pour remporter le Titre ultime de Champions et Championnes du monde de Freeride.

Le programme de cette année comporte cinq étapes dans cinq pays différents, avec deux finales et un format à deux manches à Fieberbrunn, où chaque coureur sera jugé sur sa meilleure manche. Lors de ces deux finales, afin de monter en pression et récompenser les athlètes au mental - et aux jambes - d'acier, 12 500 points seront attribués pour les premières places (au lieu de 10 000). Qui pourra dompter le Bec des Rosses de Verbier et le Wildseeloder de Fieberbrunn et maximiser ses chances d'être couronné champion ? Seul le temps nous le dira. En attendant, voici les étapes proposées pour le FWT23 :

Kicking Horse Golden BC, Canada : Du 13 au 18 janvier 2023

Connu pour sa poudreuse ultra légère et ses descentes longues et engagées, rien de surprenant à ce que Kicking Horse attire des riders du monde entier. Les meilleurs mondiaux devront se débarrasser de leur nervosité de début de saison et être au top dès le premier virage, car ces montagnes offrent un terrain de freeride classique qui ne pardonne pas aux non-préparés.

Baqueira Beret, Espagne : Du 28 janvier au 2 février 2023

Après avoir quitté les pittoresques Rocheuses Canadiennes, le Tour se dirigera de l’autre côté de l’Atlantique pour la première étape européenne. Baqueira Beret sera à nouveau hôte, après le succès de l'événement inaugural de l'année dernière sur ce site pyrénéen. Des chutes de neige constantes et un terrain varié font de cette station de classe mondiale un terrain de jeu idéal pour les fanatiques de freeride.

Ordino Arcalís, Andorre : 4-9 février 2023

La troisième étape du FWT23 se déroule à Ordino Arcalís, où les athlètes auront une dernière chance d'accumuler des points avant la qualification pour les finales : le Cut. Ce site est devenu une étape permanente de la tournée grâce à ses possibilités innombrables de lignes de freeride.

Le CUT aura lieu après la troisième étape pour permettre aux meilleurs athlètes de continuer à s’affronter lors des finales du FWT. La qualification des athlètes est basée sur les deux meilleurs résultats récoltés lors des trois premières épreuves.

Fieberbrunn, Autriche : Du 11 au 17 mars 2023

La première finale se déroulera à Fieberbrunn, où les athlètes devront franchir le glorieux et intimidant Wildseeloder. Cette montagne est un véritable challenge, même pour les professionnels les plus expérimentés. Les athlètes mettront tout en œuvre pour engranger un maximum de points et tenter le tout dans la course au Titre.

Xtreme Verbier Suisse : Du 25 mars au 2 avril 2023

La Grande Finale revient à la demeure incontestée du freeride, le Bec des Rosses à Verbier, en Suisse. Incontrôlable pour la plupart des simples mortels, les athlètes ne se contentent pas de dompter ce géant année après année, mais en font leur terrain de jeu, combinant constamment de nouvelles variations de lignes et des cascades qui défient l’imaginaire.

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2023 sur FreeRide by DH Les Sports+.

