Immersion au Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FISE à La Clusaz

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour presented by FISE était de retour à La Clusaz pour une ultime étape. Le dernier run se tenait à La Clusaz les 24 et 25 septembre et regroupait le meilleur de la scène ride. Une mise en avant de la culture glisse, des jeunes riders au sommet et un skatepark signé FISE.

Lancée à Evian en juillet, la tournée Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2022 s'est installée les 24 et 25 septembre à La Clusaz. Ouverts aux catégories Junior, Women et Open, les contests sont intercalés de démonstrations par 6 riders pros de renommée nationale et internationale, qui se prêtent également à des rencontres avec le public et des séances de dédicaces. Parmi eux, l'Australien Juzzy Carter, icône mondiale de la Trottinette Freestyle, partage la vedette avec la relève de cette discipline, le jeune Montpelliérain Timon Pharabot. CJ Wellsmore, Australien lui aussi, est accompagné de Carla Pasquinelli, membre de l'équipe de France de Roller pour offrir leurs meilleurs tricks aux spectateurs. En Skateboard, le duo Stellio Sakellarides et Sebastian Mouron ont exploité la polyvalence des courbes et des rails du Park, assemblé pour tout l'été sur la Plage des Sports.

La tournée valorise à chaque étape un spot en allant à la rencontre des pratiquants locaux et des vacanciers avec un format inédit, immersif et fort de l’identité FISE. Déjà plébiscitée par les amateurs de disciplines Outdoor, la destination Savoie Mont Blanc élargit ses horizons sportifs avec ces rendez-vous exclusifs qui rythmeront tout l’été. Un intérêt aussi justifié par la récente introduction aux Jeux Olympiques du Skateboard, qui a fait sa première apparition à ceux de Tokyo l’été dernier, avant ceux de Paris en 2024.

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, c’est quoi ?

« Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, c'est une tournée d'évènements axés sports de glisse (Skate, Trottinette, Roller) en Savoie et Haute Savoie organisée par les équipes du FISE (la référence mondiale dans le milieu) » développe François Degat, Responsable Service Opérations Evénementielles chez Savoie Mont Blanc.

Quels sont les enjeux de cette tournée ?

« Il y a un triple enjeu à cette tournée :

En collaborant avec l'organisateur (Hurricane) et le média référent (Riding Zone) des sports actions, capter l'attention d'une communauté de près de 2 millions de jeunes rien qu'en France. Leur montrer qu'en Savoie Mont Blanc, pratiquer et vivre leurs sports favoris aussi bien pour les sportifs que pour les spectateurs est une réalité grâce à nos + de 30 pump tracks, + de 40 skate parks, + de 50 snowparks, 6 wakepark.

Faire le pont entre ces sports de glisse urbaine et nos activités montagnardes hivernales et estivales pour donner envie à cette communauté de venir les découvrir, les pratiquer chez nous.

Enfin s'il y a le faire savoir à la communauté, il y a aussi le faire savoir à nos territoires, en réussissant à les embarquer dans notre stratégie, pour multiplier les évents, les infrastructures. La multiplication des Pumptrack, skate park, et autres évents comme les FISE X de Tignes ou Thonon, sont des exemples qui vont dans le bon sens. » explique François Degat.

Pourquoi est-ce si important d'attirer les jeunes en montagne l'été ?

« C'est important parce que les jeunes sont nos clients de demain, les prochains parents qui amèneront leurs enfants dans nos stations. Si certains aiment déjà venir l'hiver, d'autres n'ont pas eu cette culture ski ou snowboard dès leur plus jeune âge – nous voulons rentrer dans leur radar et leur montrer que la montagne c'est une destination cool qui peut coller à leurs envies. » continue François Degat.

Comment s'est déroulé cette deuxième saison du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour ?

« Cette deuxième saison, nous avons embarqué un nouveau venu, la ville d'Evian. Il y a donc eu 4 dates et chacune d'entre elles sur 2 jours, alors qu'en édition 1, l'événement se déroulait sur 1 journée. En ce sens, l'évènement s'installe de plus en plus. Dans les faits, si la dernière étape à la Clusaz a été victime d'une météo maussade, les projections d'inscriptions étaient excellentes. Les 3 premières dates (Evian, Tignes et Avoriaz) quant à elles, se sont déroulées dans les meilleurs conditions, rassemblant entre 50 et 70 riders et un large public entre 3000 et 5000 personnes par étape. Ce nouveau format sur deux jours a également généré des séjours, des vacances, pour les pratiquants ou les spectateurs. Par ailleurs, cette tournée c'est aussi une puissance de frappe digital, en cumulant les réseaux du FISE et de Savoie Mont Blanc : rien que sur nos réseaux, plus de 300 000 impressions par étape. » développe François Degat.

Comment s'annonce la saison 2023 ?

« Forts du succès renouvelé en 2022, et l'engouement des étapes actuelles à reconduire le partenariat, nous commençons déjà à parler de la tournée 2023, espérant continuer à accueillir de nouvelles destinations et bien entendu encore plus de riders pour assurer le show, essentiel à l'adhésion du public qu'il soit sur l'évènement ou à distance via nos réseaux sociaux. Pour notre part, nous travaillons d'ores et déjà sur des actions de promotions de la tournée et pouvons affirmer que nous serons présents sur le FISE à Montpellier, une belle occasion pour parler de la tournée et du potentiel d'attractivité de notre destination pour les quelques 600000 spectateurs du FISE. Mais avant ça, l'Agence Savoie Mont Blanc aura son énergie et ses yeux tournés vers les événements hivernaux et notamment les championnats du monde de ski alpin Courchevel Méribel 2023. » conclut François Degat.

Savoie Mont Blanc

La Savoie Mont Blanc s’affirme depuis plusieurs années sur la scène ride, et pas uniquement durant la saison hivernale avec le ski et snowboard. L’Agence Savoie Mont Blanc poursuit son opération séduction auprès des jeunes passionnés de Board Culture en intensifiant son action autour de 3 événements majeurs :

- La tournée Savoie Mont Blanc Freestyle Tour powered by FISE.

- L’étape FISE Xperience à Thonon-les-Bains.

- Le High Five Festival à Annecy qui réunit chaque année plus de 30 000 passionnés de glisse et de ride culture.

Des événements immanquables pour les amoureux de sensations fortes et qui ne manqueront pas de faire leur retour en 2023. La montagne ne se résume pas au ski et au snowboard. Dans un tel cadre, un large panel d’activités s’offre à chacun : parapente, vélo, randonnée, ski nautique, wakeboard, rafting, escalade, alpinisme, … Et la liste est encore longue. En famille, entre amis ou en couple, la Savoie Mont Blanc propose une liste infinie d’activités outdoor.

« En renouvelant la collaboration entre L'Agence Savoie Mont Blanc et Hurricane Group initiée en 2021, nous renforçons notre engagement dans la promotion de la boardculture en Savoie et Haute-Savoie. En 2021, la tournée Savoie Mont Blanc Freestyle Tour avait permis de faire émerger des talents de chaque destination, qui s'illustrent cette année sur les étapes FISE Xperience Series dans toute la France » précise Joseph Villeflayoux, Directeur du Marketing et de la Communication d'Hurricane Group.

La Clusaz, terre d’accueil idéale

Ici, la montagne est enracinée à son histoire et le regard tourné vers l’avenir. De décennie en décennie, La Clusaz s’est forgée une identité unique grâce à son terrain de jeux et son accueil chaleureux. Un savant mélange d’art de vivre à la montagne et de culture glisse connectée qui ne laisse pas indifférent. La Clusaz anime une véritable communauté qui sait partager et valoriser son patrimoine naturel, culturel, architectural et gastronomique. On y retrouve par exemple la LCZ, la communauté ride made in La Clusaz.

La ride est un mode de vie à La Clusaz. C’est pourquoi les riders locaux se rejoignent sous la bannière LCZ pour faire vivre cet esprit. Freerideurs, freestyleurs, freerandonneurs… et tous ceux qui se sentent libres de vibrer au rythme de la glisse. LCZ c’est donc des pratiquants assidus ou des amateurs qui participent à l’organisation d’évènements ride tout au long de la saison. C’est aussi une boutique de vêtements, de belles images de ski sur les réseaux sociaux et surtout une production de films tournés dans et avec les gens des Aravis.

