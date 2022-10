Erlend Fagerli remporte une troisième couronne historique en football freestyle (VIDEO)

Les fans de football freestyle ont été ravis en Croatie, où les 16 meilleurs freestylers masculins et les huit meilleures freestylers féminines du monde ont fait une démonstration éblouissante de style et d'habileté lors des 2022 Red Bull Street Style World Finals.



Les Norvégiens Brynjar et Erlend Fagerli se sont affrontés dans une finale masculine tendue, Erlend réalisant le premier triplé masculin et son quatrième au classement général après avoir battu Brynjar qui participait à sa dernière compétition mondiale de freestyle avant de prendre sa retraite tandis que le Colombien Boyka Ortiz a battu Jeffry Chacon (Costa Rica) pour compléter le podium.

©RedBull

"En ce moment, c'est un sentiment incroyable, non seulement parce que j'ai gagné, mais aussi parce que j'ai pu affronter Brynjar en finale. C'était un rêve devenu réalité pour nous deux de nous affronter dans cette superbe arène et je pense que nous avons fait un grand show. Aujourd'hui, je dirais que je n'ai pas nécessairement gagné, mais que les frères Fagerli l'ont fait" a savouré Erlend.

Alors que la compétition féminine fêtait ses 10 ans, Schrepfer a épaté la foule avec son style acrobatique et sa signature Cait-Flip, en battant la débutante japonaise Miyoshi Miharu en demi-finale.Elle a ensuite battu l'ancienne championne du monde Mnich pour devenir la première championne des États-Unis, tandis que la gagnante de 2021, Lia Lewis, du Royaume-Uni, a battu la Japonaise Miyoshi pour prendre la dernière place du podium.

©RedBull

La compétition était jugée par cinq des noms les plus respectés de la communauté du football freestyle: le juge en chef Miran Pirner (Croatie), Fed Massignani (Italie), Tobias Becs (Norvège), Michal Rycaj (Pologne) et la double championne Red Bull Street Style Kitti Szász (Hongrie).

Les finales mondiales du Red Bull Street Style ont clôt un week-end remarquable de football freestyle à Pula. Le président de la WFFA, Steve Elias, a annoncé que les finales mondiales de l'année prochaine seraient organisées au Kenya, marquant ainsi le premier retour de la compétition en Afrique depuis 2010.



L'année prochaine promet d'être une année révolutionnaire pour le football freestyle puisque, pour la première fois, 16 athlètes féminines s'affronteront lors des finales mondiales, marquant ainsi un moment clé de la croissance de ce sport.

©RedBull