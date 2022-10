Rester connecter partout dans le monde avec Wyfibox, le compagnon d’aventure idéal

Aventurier, digital nomade, sportif, … Jamais le besoin de connectivité n’a été aussi présent chez de nombreuses personnes. Dans un monde de plus en plus digitalisé, une bonne connexion est un partenaire essentiel à toutes nouvelles aventures. Découvrons la Wyfibox.

Travailler à l’étranger, rester en contact avec ses proches, publier sur les réseaux sociaux, analyser la zone à explorer ou tout simplement regarder un film en streaming, cette box Wi-Fi s’est rapidement démarquée comme étant le compagnon d’aventure idéal. Nous avons testé la Wyfibox en conditions réelles au Groenland et en Floride.

Wyfibox ?

Il s’agit d’un Pocket Wi-Fi portable sans carte SIM qui fournit un accès Internet illimité stable, facile à utiliser et sécurisé dans le monde entier. La Wyfibox bascule automatiquement sur le réseau 4G ou 3G le meilleur et le plus stable. 5 appareils peuvent se connecter simultanément sur une même box et aucune carte SIM n’est nécessaire. En d’autres mots, un gage de facilité et d’efficacité en toutes conditions.

La Wyfibox propose une couverture dans plus de 150 pays, soit plus 580 réseaux 4G, ce qui laisse grand ouvert le champ des possibles de zones à explorer. Pour un forfait de 10€ par jour d’utilisation, cette solution s’avère rapidement très rentable comparée aux prix des opérateurs, ou à l’achat d’une carte SIM locale.

<< Plus d’informations ici >>

Une portabilité optimale

Initialement testé au Groenland et par la suite en Floride, USA, ce Wi-Fi de poche s’est rapidement démarqué par sa portabilité optimale. Ajoutez à cela une batterie de plus de 24h, il devient un compagnon d’aventure idéal. Un allumage grâce à un seul et unique bouton, la connexion est automatique et rapide. L’utilisation d’une telle box permet également d’économiser la batterie de son téléphone. Idéal pour les grosses journées sans possibilité de recharger ses appareils.

La crainte majeure était la rapidité du réseau. Cette crainte fut rapidement mise de côté. Même connecté avec 3 appareils, le réseau gardait un débit excellent pour le streaming, traitement de texte et toutes autres gestions réseaux sociaux, … Pendant la période de 24 heures, vous aurez toujours la vitesse maximale des données mobiles à tout moment et n'importe où, néanmoins des variations sont possibles selon l'emplacement, en fonction de la bande passante des opérateurs locaux. Malgré les conditions parfois « extrêmes », le réseau a su rester plus qu'utilisable.

Une large couverture réseau

Europe

Albanie - Allemagne - Andorre - Autriche - Bulgarie - Belgique - Bosnie-Herzégovine - Biélorussie - Chypre - Croatie - Danemark - Espagne - Estonie - France - Finlande - Géorgie - Gibraltar - Grèce - Groenland - Hongrie - Irlande - Islande - Italie - Lettonie - Lituanie - Liechtenstein - Luxembourg - Macédoine - Malte - Monaco - Monténégro - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République tchèque - Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Saint-Marin - Suède - Suisse - Serbie - Slovaquie - Slovénie - Turquie - Ukraine - Vatican.

Asie

Afghanistan - Arabie saoudite - Azerbaïdjan - Arménie - Bahreïn - Brunei - Bangladesh - Birmanie - Cambodge - Chine - Dubaï - Géorgie - Hong Kong - Iraq - Israël - Inde - Indonésie - Japon - Jordanie - Kazakhstan - Kirghizstan - Koweït - Laos - Macao - Malaisie - Maldives - Mongolie - Myanmar - Népal - Oman - Pakistan - Philippines - Qatar - Singapour - Corée du Sud - Sri Lanka - Tadjikistan - Taiwan - Thaïlande - Émirats arabes unis - Ouzbékistan - Vietnam.

Océanie

Australie - Fidji - Nauru - Nouvelle-Zélande - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa - Tonga - Vanuatu

Amérique du Nord et Centrale

Canada - États-Unis - Anguilla - Antigua-et-Barbuda - Aruba - Barbade - Belize - Îles Vierges britanniques - Îles Caïmans - Costa Rica - Dominique - République dominicaine - El Salvador - Grenade - Guadeloupe - Guatemala - Haïti - Honduras - Jamaïque - Martinique - Mexique - Montserrat - Antilles néerlandaises - Nicaragua - Panama - Porto Rico - Saint-Barth - Sainte-Lucie - Saint-Marin - Saint-Vincent-et-les-Grenadines - Saint-Kitts-et-Nevis - Îles Turks-et-Caicos.

Amérique du Sud

Argentine-Brésil-Bolivie-Colombie-Chili-Équateur-Guyane française-Paraguay-Pérou-Suriname-Trinité-et-Tobago-Uruguay-Venezuela.

Afrique

Afrique du Sud - Congo - République démocratique du Congo - Égypte - Gabon - Ghana - Guinée - Kenya - Lesotho - Madagascar - Malawi - Maroc - Maurice - Mozambique - Niger - Nigeria - Rwanda - Sénégal - Seychelles - Chad - Swaziland - Tanzanie - Tunisie - Ouganda - Zambie - Zimbabwe.

