Discussion avec l’aventurier Belge Louis-Philippe Loncke, à l’approche de son nouveau film

« Si l'aventure a un objectif, il est forcément très personnel » - Louis-Philippe Loncke

A l’approche de la sortie de son nouveau film, sous forme de série, nous en avons profité pour lui poser quelques questions :

En quoi consiste ton dernier film ?

« Pendant la pandémie, j'ai réalisé 4 projets. 2 défis et 2 expéditions. Ces 4 projets sont reliés entre eux parce que les idées sont venues chaque fois à cause du projet précédent et des limitations liés aux restrictions de voyage. Il y aura donc 4 films dans la série The Mad Belgian. Le premier épisode est Keep Walking (13 min) qui retrace le défi d'un Everesting sur la Montagne de Bueren. L'épisode 4 Confined in My Tent (44min) est le plus récent et décrit la préparation et le défi où je me suis suspendu à 10 mètres au-dessus du sol pendant une semaine en autonomie. Le film a été terminé en Avril mais le trailer ce début Octobre. » développe le Belge.

©Louis-Philippe Loncke





« Ce film est un inclassable dans le monde de l'aventure. On est en principe en mouvement dans l'aventure. Ici c'est une aventure statique et rentre dans le cadre de ce qu'on appelle parfois une performance mentale car il a fallu tenir à la solitude, au froid et gérer ses vivres car j'étais en autonomie. C'est un film qui aurait pu être court mais j'ai voulu inclure la genèse de l'idée, la construction de la plateforme et les préparatifs. Je crois que c'est important et que cet aspect peut plaire aux enfants qui peuvent imaginer le parcours d'une idée du début jusqu'à la réalisation du défi. » continue Louis-Philippe.

©Louis-Philippe Loncke

The "Mad Belgian" est-il vraiment "Mad" (fou) ou simplement passionné et ambitieux ?

« En 2008, en Australie, ils ont commencé à m'appeler le Crazy Belgian car sans avoir fait de la reconnaissance, j'avais la prétention de tenter la première traversée à pied et en autonomie de la longueur du désert le plus aride du pays. Le plus grand aventurier Australien (Jon Muir) avait évité le centre de ce désert, le Simpson, car il y fait chaud et il n'y a pas d'eau. Lorsqu'en 2018 j'avais annoncé que je revenais au pays pour tenter une traversée hivernale de l'île de Tasmanie, un membre du forum sur de randonnée (bushwalking) de Tasmanie a créé un post "The Mad Belgian" est de retour. Il s'est trompé d'adjectif et c'est ce mot-là qui est resté et a été repris par la télé nationale ABC. Je comprends que ces projets sont très difficiles, que personne n'avait tenté cela auparavant car pour eux ce n'est pas imaginable d'avoir ces idées de traversées car c'est trop dangereux et cela ne fait pas partie du monde du possible dans l'esprit de la communauté. Sauf que je n'ai pas leur expérience et que je ne considère pas que c'est impossible, je ne sais pas. Pour moi, d'après mon expérience - et je suis un des plus expérimenté en trek en autonomie - et mes calculs, je me dis qu'avec beaucoup de chance, avec cette motivation plus grande que la douleur permanente d'un sac à dos trop lourd, c'est jouable. Je ne sais jamais si c'est moi qui vais réussir mais je sais que le défi est possible d'un point de vue humain. Il faut être très déterminé pour oser y aller, et c'est ma force. Ce qui est fou, c'est le projet car il a peu de probabilités de réussite et c'est très dangereux, si le mauvais temps arrive, les secours sont impossibles et il faut patienter plusieurs jours. Et seul, si je me cogne la tête où que je tombe malade ou dans un lieu où le téléphone satellite ne passe pas (canyons de montagne), et bien il n'y a même pas d'appel au secours. J'accepte le risque et j'essaye de minimiser ce risque maximum. » explique l'aventurier.

©Louis-Philippe Loncke

Quel est le rôle de l'aventure de nos jours ?

« L'aventure est une activité qui oblige l'aventurier à prendre toujours plus de risques ou d'innover, de faire des choses nouvelles. L'aventurier repousse donc les limites. C'est pour cela qu'il y a 40 ans, faire le tour du monde à vélo ou gravir un 8000 était exceptionnel. Aujourd'hui on ne compte plus les personnes qui partent 6, 12 ou 30 mois autour du monde à vélo. Même des Belges qui font un 8000m ne passent pas forcément à la télé. Si l'aventure a un objectif, il est forcément très personnel. Et dans le cas des personnes qui détaillent et décrivent par écrit ou film leurs expéditions, l'utilité est de partager, de faire rêver, de donner des idées. Il ne faut pas confondre avec une exploration qui n'est pas toujours risquée mais qui a l'objectif de ramener un enseignement scientifique soit par des mesures, soit dans le cas de terres peu ou pas explorées, de revenir avec des clichés ou de la vidéo. Ce qui sert pour les expéditions suivantes. » développe le Belge.

©Louis-Philippe Loncke

Quels sont tes projets à venir ?

« En 2023 j'ai une priorité : tenter un autre défi sportif, traverser la Belgique à vélo "non-stop" selon la plus longue diagonale possible et via 2 points remarquables qui en font pour moi LA traversée la plus intéressante. Le trajet fait 400 km entre la pointe Ouest et Est du pays et passe par le centre géographique et le point culminant (Signal de Botrange). Il y a un 3e point qui est la statue d'Omer Huyse (à Luingne, Mouscron), ce cycliste qui en 1924 a remporté la plus longue étape du Tour de France. Je veux lui rendre hommage et en accord avec son fils Willy Huyse que j'ai rencontré, on trouve chouette de pouvoir faire un petit film sur cette traversée et l'ajouter à l'exposition hommage à Omer Huyse prévu en 2024 pour les 100 ans. Je veux aussi terminer des films et lancer une tournée de conférences en 2023 et aussi des soirées de projection de films documentaires inédits (aventure, exploration, écologie) afin de grandir une newsletter pour organiser plus tard le BRAFF, le Brussels Aventure Film Festival. Il manque un vrai grand festival international de plusieurs jours en Belgique. Je connais plus de 300 explorateurs et aventuriers personnellement donc ce n'est pas la matière qui manque, c'est le temps et les partenaires. Je vais commencer par chercher des sponsors pour financer le film sur la traversée de la Belgique à vélo. J'ai encore d'autres projets d'aventures et d'expéditions, souvent encore des premières mondiales dans mes cartons mais les premières se font plus "rares" et dans mon cas il me faut trouver du financement et des bureaux d'ingénieurs afin de concevoir des nouveaux outils innovants. » conclut Louis-Philippe Loncke.

©Louis-Philippe Loncke

