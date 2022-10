Les belles victoires de Gary Hunt et Rhiannan Iffland aux Red Bull cliff diving de Sydney

C’est en Australie que le Redbull cliff diving a cloturé la saison. Sans surprise et sur ses terres, Rhiannan Iffland etait déjà assuré de la victoire finale depuis l’étape italienne. Elle n’a pas démérité à Sydney, puisque là aussi elle à remporté cette manche devant 18 000 spectateurs.

©RedBull



Gary Hunt a marqué 10 points avec son dernier plongeon pour remporter un 10e titre. à 38 ans, le plongeur naturalisé français est toujours l'homme à battre depuis la plate-forme de 27 mètres. Confronté au puissant défi de ses deux rivaux pour le titre, Aidan Heslop du Royaume-Uni et le Roumain Catalin Preda, il a mis son expérience à profit. Gary Hunt à 92 épreuves de la Redbull Cliff Diving derrière lui et donc une connaissance de la compétition hors norme.

« Cela ressemble à un rêve. Je n'aurais pas pu espérer mieux. Une saison très serrée et une finition au top. Il va me falloir du temps pour m'en rendre compte. » explique Gary à l'issue de sa compétition.

Avec 762 plongeons dans huit compétitions à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, non seulement les champions ont été couronnés ce samedi après-midi sous le soleil de Sydney, mais aussi les huit plongeurs féminins et masculins ont obtenu une place permanente sur les Red Bull Cliff Diving World Series 2023 sur base du classement mondial de cette année.

Vivement la prochaine saion pour voir des plongeons incroyables et un ferveur du public qui donne un esprit festif à cette compétion de haut vol.