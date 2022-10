Derrière les meilleurs cyclistes du monde, dont le Belge Thomas Genon ; Rencontre avec Tarek Rasouli

« Nous avons pu contribuer au développement du VTT. Je suis juste heureux. Je ne suis pas fier. Je suis heureux. » déclare Tarek Rasouli, le bike manager le plus important d'Europe.

Avant son accident lors de la pratique de son sport, Tarek Rasouli était l’un des meilleurs riders VTT au monde. Après son accident, impossible pour lui de laisser s’en aller ce secteur qui lui tient tant à cœur, ce sport qui lui a tant donné. Il s’est ainsi dévoué au développement de son sport. C’est ainsi qu’il est devenu l’un des piliers de la scène cycliste et a transformé toute une industrie.

<< Regardez l’intégralité du documentaire "Le Renouveau de Tarek Rasouli" >>

©Red Bull Content Pool





Derrière le rider belge Thomas Genon

Cela fait maintenant 10 années que Tarek et son équipe encadrent la carrière du rider belge Thomas Genon. Depuis ses débuts, jusqu’au sommet des Red Bull Rampage, Thomas et RASOULUTION ont évolué ensemble et ont permis à Tommy G de vivre de son rêve, de sa passion pour le vélo.

« Je crois que je l'ai rencontré pour la première fois à Montpellier au FISE de 2010, et oui, Thomas était là à 16 ans, très, très jeune, mais déjà très doué. Puis nous avons commencé à travailler avec lui en 2012. J'étais juste là: "Tu sais quoi, faisons-le." Et nous avons juste commencé à travailler ensemble quand il a gagné sa première grande compétition. Et cela fait dix ans maintenant. Il était extrêmement timide. Vous savez, il a toujours cette personnalité dans une certaine mesure, c'est sûr. Mais en même temps, il est, bien sûr, plus confiant. Et j'espère que le monde du VTT lui donne le respect qu'il mérite en raison de ce qu'il a contribué au sport par ses performances. Il est très polyvalent, créatif, avec un style incroyable. Pour lui, je pense que la chose principale dans la vie c'est de faire du vélo, c'est comme ça qu'il est le plus heureux. C'est une vie simple d'une certaine manière. » développe Tarek.

©Red Bull Content Pool

Un sport de passionné

Que ce soit à travers leurs vidéos, ou leurs spectacles, les riders professionnels inspirent par leur créativité, leur talent ou tout simplement la beauté du sport. Une inspiration nécessaire aux nouvelles générations.

« En général, je dirais qu'un athlète inspire. Il inspire les gens à faire du vélo, motive les gens à faire du vélo. Il y a des jeunes qui regardent un athlète et ils veulent être comme eux. Cette passion inspire très souvent d'autres personnes. Cette passion se manifeste dans leurs performances. » explique Tarek.

©Red Bull Content Pool

Mountain Bike Hall of Fame

Début octobre, le Mountain Bike Hall of Fame du musée - Marin Museum of Bicycling a solennellement intronisé la promotion 2022 de ses nouveaux membres dans le cercle très sélect des plus grands de la discipline. De plus, les intronisés de 2020 et 2021 ont également été honorés, faisant de la cérémonie un grand rassemblement des légendes du VTT. Parmi les personnes honorées cette année figure la légende allemande du freeride Tarek Rasouli, qui a bien mérité sa place dans le Hall of Fame, notamment grâce à ses diverses activités de promotion du VTT après sa carrière active.

©Carmen Rey

"Je suis extrêmement honoré d'être intronisé au Mountain Bike Hall of Fame. Le VTT a façonné ma vie et, même après mon accident, j'étais tout simplement heureux de continuer à faire partie de la scène. Je voulais faire grandir ce sport, ce que j'ai définitivement réussi à faire grâce à de nombreux collègues à RASOULUTION et surtout à ma sœur Nathalie, ainsi qu'à de nombreux partenaires. Cette année, les personnes intronisées depuis trois ans étaient présentes et ont été officiellement intronisées dans le Hall of Fame. Être honoré avec des légendes comme le fondateur de Pinkbike, Radek Burkat, la légende du freeride Darren Berrecloth, le fondateur du Bikepark Whistler, Rob McSkimming, le pro du BMX et du MTB Dave Cullinan - qui était l'une de mes idoles dans les années 80/90 - les légendes de VTT comme Rachel Atherton et Gunn-Rita Dahle, le fondateur de MBUK, Tym Manley et l'icône de la photo britannique, Steve Behr, sans oublier le développeur de vélos Jim Busby, est un moment fort de ma carrière. Félicitations à tous ceux qui sont mentionnés ! Aussi, une pensée spéciale pour Otis Guy et Joe Breeze, qui ont fait dévaler la montagne aux premiers VTT à Fairfax en 1973. Ce fut un honneur pour moi de les rencontrer tous les deux. Si vous vous rendez à San Francisco, vous devez absolument visiter le Marin Museum of Bicycling. Longue vie au VTT !" déclare Tarek.

© Paul Crandell

RASOULUTION

RASOULUTION est une agence de communication et de marketing sportif basée à Munich. La compétence principale de RASOULUTION réside dans les solutions créatives en marketing et en communication dans le monde du sport, en se concentrant sur l'industrie du vélo. Les divers champs d'activité de RASOULUTION comprennent l'activation de marque, le conseil et les partenariats, les relations publiques et la communication, la production de contenu, la gestion et le conseil en matière de médias sociaux, la gestion d'événements ainsi que le marketing sportif et la gestion des talents. RASOULUTION représente certains des meilleurs cyclistes du monde qui ont fait leurs preuves à maintes reprises dans leurs disciplines respectives. Parmi eux figurent Danny MacAskill, Thomas Genon, Emil Johansson, Tomas Lemoine, Erik Fedko, Gabriel Wibmer, Jake100, Nikita Ducarroz, Alma Wiggberg, Tomomi Nishikubo et Patricia Druwen.

<< Découvrez RASOULUTION >>

©Red Bull Content Pool





