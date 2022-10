Suivez les mythiques Red Bull Rampage en direct sur FreeRide, la section sports extrêmes de la DH Les Sports+

« Mon premier Red Bull Rampage était en 2012. Je n'en ai pas raté un seul depuis. J'aime le fait de construire toi-même le parcours que tu veux emprunter. Cette année, je veux faire plus grand et aller plus vite parce que nous retournons à cette partie du désert où j'ai participé pour la première fois en 2012. Mon style a beaucoup changé, je vais donc m'y prendre d'une façon complètement différente. Le Red Bull Rampage est aussi un vrai jeu mental. La concentration est essentielle. Tu es nerveux au départ, mais ta détermination permet de surmonter cette nervosité plus facilement. Je suis prêt ! » déclare Tommy G.

©Red Bull Content Pool

Le Red Bull Rampage est l'événement VTT le plus extrême au monde. Dans le désert autour de Virgin dans l'Utah, aux États-Unis, les 18 meilleurs vététistes du monde taillent et sculptent leur propre parcours dans un flanc de montagne impitoyable. Le vendredi 21 octobre 2022, ils dévaleront bien sûr ce même flanc en empruntant la piste qu’ils ont taillée de leurs propres mains. On peut s’attendre à des ‘gaps’ et ‘drops’ gigantesques, des tricks à couper le souffle et aussi un Belge au départ. Thomas 'Tommy G' Genon en est maintenant à sa neuvième édition.

©Red Bull Content Pool

Les Red Bull Rampage ?

Le Red Bull Rampage existe depuis 2001 et le concept est simple. Les coureurs et leur équipe doivent « shaper » (tailler, construire) leur propre piste dans la roche américaine. Ils ont quatre jours pour le faire, suivis de quatre jours d'entraînement avant le jour-J. Ils ont donc l'occasion de tout tester sur le vélo et de déterminer quels tricks ils intégreront dans leur « ligne ». Le jour de la compétition, ils ont deux tentatives pour descendre aussi rapidement et élégamment que possible. Un jury donne des points. Le coureur avec le plus de points gagne. En 2021, le Canadien Brandon Semenuk s’est offert une quatrième victoire.

« Les conditions sont extrêmes. Le désert de l'Utah est étouffant, les pentes abruptes très perfides. Je participe depuis 2012 et chaque année j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai vraiment hâte de repousser les limites cette année encore. Tailler le parcours, la course, la liberté de se surpasser… Le Red Bull Rampage est vraiment une course unique en son genre. » explique Thomas Genon.

©Red Bull Content Pool

Retrouvez la liste des pilotes qui s’élanceront sur la Rampage 2022 :

Thomas Genon (BE)

Brandon Semenuk (CAN) - Wins: 4

Kurt Sorge (CAN) - Wins: 3

Kyle Strait (USA) - Wins: 2

Andreu Lacondeguy (SPA) - Wins: 1

Brett Rheeder (CAN) - Wins: 1

Reed Boggs (USA)

Cam Zink (USA)

Tyler McCaul (USA)

Ethan Nell (USA)

Jaxson Riddle (USA)

Szymon Godziek (POL)

Carson Storch (USA)

Tom Van Steenbergen (CAN)

DJ Brandt (USA)

Alex Volokhov (CAN)

Dylan Stark (USA)

William Robert (FRA)

Retrouvez l’intégralité de l’actualité bike sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram:

https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/