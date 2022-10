Le Belge Thomas Genon prend la 5ème place aux mythiques Red Bull Rampage

"Oh yes, he spins it! 360 drop! Perfect!" s'écrie le commentateur des Red Bull Rampage suite à un drop 360° très engagé permettant à Tommy G de se placer à la 5ème place de cette mythique compétition.

« Quelle magnifique édition ce fut encore une fois ! Je suis très heureux que mon drop 360 ait réussi et que j'ai pu ainsi m'assurer une place dans le top 5. » déclare Thomas Genon.

©Red Bull Content Pool

Les rudes montagnes autour de la ville américaine de Virgin ont été le champ de bataille de la 21e édition de la plus légendaire compétition de VTT au monde : Red Bull Rampage. Notre compatriote Thomas 'Tommy G' Genon a participé pour la 9e fois et après une course impressionnante, il a terminé 5ième. Après huit jours passés à creuser, à tailler et à sculpter leurs propres sauts dans la roche, les 18 participants sélectionnés - les meilleurs riders au monde - ont dévalé la pente sur leurs vélos spécialement adaptés. Le résultat ? Des runs brillants et des tricks à couper le souffle. C'est le Canadien Brett Rheeder qui a finalement remporté la victoire pour la deuxième fois, avec Szymon Godziek (Pologne) en deuxième et Brandon Semenuk (Canada) en troisième place.

©Red Bull Content Pool

Chaque année dans le Top 10

Notre compatriote Thomas Genon participait pour la neuvième fois à l'emblématique Red Bull Rampage ce vendredi 21 octobre 2022.

« Mon premier Red Bull Rampage était en 2012. Je n'en ai pas raté un seul depuis. J'aime le fait de construire toi-même le parcours que tu veux emprunter. Cette année, je veux faire plus grand et aller plus vite parce que nous retournons à cette partie du désert où j'ai participé pour la première fois en 2012. Mon style a beaucoup changé, je vais donc m'y prendre d'une façon complètement différente. Le Red Bull Rampage est aussi un vrai jeu mental. La concentration est essentielle. Tu es nerveux au départ, mais ta détermination permet de surmonter cette nervosité plus facilement. Je suis prêt ! » déclare Tommy G.

©Red Bull Content Pool

Thomas Genon a déjà pris part au Red Bull Rampage de nombreuses fois. Et à chaque fois, le monde du VTT s'étonne qu'un Belge - qui vient de l'un des pays les plus plats du monde - puisse rivaliser avec les meilleurs coureurs de VTT freeride du monde. Le simple fait d'être sélectionné pour le Red Bull Rampage en dit long sur les capacités de notre compatriote...

©Red Bull Content Pool

Les Red Bull Rampage ?

Le Red Bull Rampage existe depuis 2001 et le concept est simple. Les coureurs et leur équipe doivent « shaper » (tailler, construire) leur propre piste dans la roche américaine. Ils ont quatre jours pour le faire, suivis de quatre jours d'entraînement avant le jour-J. Ils ont donc l'occasion de tout tester sur le vélo et de déterminer quels tricks ils intégreront dans leur « ligne ». Le jour de la compétition, ils ont deux tentatives pour descendre aussi rapidement et élégamment que possible. Un jury donne des points. Le coureur avec le plus de points gagne.

©Red Bull Content Pool

Retrouvez le Top 5 des Rampage 2022 :

Brett Rheeder: 90.66 Szymon Godziek: 86.33 Brandon Semenuk: 84 Reed Boggs: 82.66 Thomas Genon: 81

Best Trick Award: Brandon Semenuk | acid drop start

Best Style Award: Jaxson Riddle

©Red Bull Content Pool

