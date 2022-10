Il y a 10 ans, Felix Baumgartner sautait depuis la stratosphère

10 ans après, l’expédition Red Bull Stratos continue de captiver et d’envoûter. Dans le nouveau documentaire Space Jump, Felix Baumgartner revient sur sa légendaire mission spatiale. Et explique comment il a été le premier à franchir le mur du son en chute libre.

Le projet Red Bull Stratos est un exploit à la fois physique, technologique mais aussi psychologique. Il aura permis à la science d’apprendre énormément sur le fonctionnement du corps humain et ses réactions dans des conditions non standards. Tout cela dessina le futur de l’aérospatial.

« Nous étions un groupe très ambitieux avec une vision que nous avons pu réaliser. Certes, il nous a fallu des années de préparation, mais nous l'avons fait. Nous tous, parce que chacun a joué un rôle important dans la réussite de l'expédition Red Bull Stratos. Et après dix ans, il est temps de célébrer cet exploit. » déclare Felix Baumgartner

Voici un rappel des faits

Le 14 octobre 2012, le ballon de Baumgartner est lancé de Roswell (Nouveau-Mexique). L'évènement est retransmis en direct sur internet et bat à l'époque les records de visionnage en live. Le ballon atteint l'altitude de 10 000 m en 26 minutes, à une vitesse variant de 5,2 m/s à 5,8 m/s, puis celle de 20 000 m en 1 h 5 min pour enfin atteindre les 38 969 m en un peu plus de deux heures. Une fois la check-list effectuée, l'Autrichien se lance dans une chute libre de 4 minutes et 19 secondes, atteignant la vitesse maximale de 1 357,6 km/h, soit Mach 1,25, avant d'ouvrir son parachute et de se poser sans encombre après une chute totale de 9 minutes et 3 secondes.

Space Jump

Dans Space Jump - un nouveau documentaire avec des images et des témoignages inédits - Red Bull célèbre la mémoire de la mission spatiale spectaculaire. Avec Felix Baumgartner lui-même bien sûr, mais aussi de nombreux fans, experts et personnes étroitement impliquées dans l’expédition. Du directeur technique du projet à l’équipe de YouTube, dont les serveurs ont été poussés à la limite pour gérer le nombre de spectateurs en direct. En effet, Red Bull Stratos est toujours le live le plus regardé de l'histoire de la plateforme.

Red Bull Stratos en chiffres

L'objectif était d'être le premier humain à voyager à Mach 1, la vitesse du son. Il n'a fallu que 34 secondes à Felix pour devenir supersonique, atteignant une vitesse de pointe de 1.357,64 km/h. « Je voulais être le premier humain à franchir le mur du son à l'extérieur d'un avion, » se rappelle-t-il.

Il a fallu 9 minutes à Felix pour revenir sur Terre depuis sa capsule, dont la moitié en chute libre. Dans sa combinaison spatiale - capable de résister à des températures jusqu’à -72°C - il avait de l'oxygène pour 20 minutes, ce qui lui laissa suffisamment de temps dans la cabine non pressurisée pour le décollage et pour le vol lui-même.

Le ballon qui l'a emmené dans l'espace était énorme, de la taille de 33 terrains de football et deux fois plus haut que la fusée Saturn V utilisée pour les missions Apollo sur la Lune. La toile était 10 fois plus fine qu'un sac à sandwich, mais remplie d'hélium elle pesait 1.682 kg, soit un volume total d'environ 835.000 mètres cubes. Les 1000 premiers mètres du vol ont été critiques. Au total, il a fallu jusqu'à 20 personnes pour déplacer le ballon avec beaucoup de précaution afin d'éviter tout dommage.

Felix a sauté d'une altitude d’exactement 39.969,4 mètres. En raison de la fragilité du ballon, ils devaient rester en dessous de 40.000 mètres. « Le ballon a failli éclater, » se rappelle-t-il. « C'est pourquoi nous avons dû descendre un peu. »

