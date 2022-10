Le retour du triple backflip en motocross lors des Nitro World Games

« Il n'y a que deux manières de s'en sortir suite à un trick pareil, soit sur deux roues avec la moto, soit sur 4 roues dans l'ambulance direction l'hôpital. » déclarait Selema Masekela. Probablement la figure la plus engagée du FMX, le triple backflip est longtemps resté un rêve lointain. Mais le 28 avril 2015, Josh Sheehan entrait dans l'histoire en réalisant le premier triple backflip en motocross, à Pastranaland, la mythique propriété du rider Américain Travis Pastrana.

Cette année, lors des Nitro World Games, la compétition de sports d’action pensée par le légendaire Travis Pastrana, les pilotes de motocross Harry Bink et Jayo Archer ont réécrit l’histoire des sports extrêmes en replaquant le premier triple backflip en motocross de l’histoire en compétition. Un exploit salué par les athlètes du monde entier tant celui-ci marque le début d’une nouvelle époque où les limites sont de plus en plus repoussées.

Nitro Circus, organisateur de l’événement, travaille avec des personnes parmi les plus passionnés au monde. Des athlètes de classe mondiale venant de tous les horizons et au sommet de leur art en FMX, BMX, Skate, Trottinette, et tout ce qui se trouve entre les deux. Cette diversité et cet esprit de prise de risque permettent de progresser et d'innover constamment dans tous les aspects des sports d'action.

Nitro World Games ?

En octobre 2022, les Nitro World Games Brisbane ont attiré des athlètes du monde entier au Suncorp Stadium. Les meilleurs en FMX, BMX, skateboard et trottinette se sont donné rendez-vous tout en repoussant les limites de la progression des sports avec des tentatives de record du monde.

L’événement était organisé par le mythique collectif de sports d’action, le Nitro Circus. Fondé par des amis qui ont la passion de repousser les limites et de s'amuser en même temps. C'est cette camaraderie et cet esprit de prise de risque qui définit tout ce qu’ils font. Ils repoussent sans cesse les limites au nom de l'innovation et de l'aventure.

Nitro Circus a offert certains des plus grands moments des sports d'action au cours des 15 dernières années, mais la marque a connu des débuts modestes en 2003. Travis Pastrana et ses amis se sont lancés dans ce train fou en vendant des DVD qu'ils avaient eux-mêmes créés, remplis d’exploits à la fois outrageusement habiles, discutablement sains, mais indéniablement divertissants, le tout produit dans un garage de l'Utah, aux États-Unis.

Depuis, l'entreprise a explosé, produisant des émissions de télévision à succès, sortant un film en 3D dans le monde entier, réalisant une tournée en direct qui continue à parcourir plusieurs continents chaque année, et créant une compétition de sports d'action de renommée mondiale, les Nitro World Games.

