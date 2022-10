Découvrez votre chemin en pleine nature avec les gammes de chaussures outdoor The North Face

Ces 2 années compliquées ont poussé un grand nombre de personnes à partir explorer le monde qui les entoure, à la recherche de nouvelles aventures. Alors équipons-nous et partons explorer les chemins qui nous entourent avec les gammes de chaussures outdoor The North Face.

Quelle que soit sa capacité, pratiquer l’outdoor pour découvrir de nouveaux sentiers n’a pas de limites. Un besoin de liberté, une envie d’évasion et d’ailleurs. Jamais les pratiques outdoor n’ont été autant nécessaires qu’aujourd’hui. Nous avons testé un large panel de chaussures des nouvelles gammes The North Face afin d’analyser les nouvelles technologies de la marque, proposant ainsi un tour d’horizon complet de ce leader mondial de l’outdoor.

©The North Face

Premier test, la collection randonnée VECTIV FASTPACK FUTURELIGHT

Quel meilleur moyen de partir explorer le monde qu’à pied ? Nous avons testé cette collection en condition réelle, au Groenland et en Floride, USA. Deux environnements très différents mais offrant un large panel de situations pour mettre ces chaussures à toute épreuve.

Les chaussures montantes VECTIV™ Fastpack FUTURELIGHT™ sont aussi robustes que les modèles de randonnée classiques mais elles restent légères comme des baskets. Elles sont entièrement imperméables et respirantes grâce à une membrane FUTURELIGHT™ qui protège le pied contre les averses, la boue des sentiers et l'humidité. Elles sont aussi dotées de semelles extérieures en gomme Surface Control™ optimisées pour la randonnée sur terrain rocheux ou glissant. De plus, leur semelle intermédiaire présente une géométrie à bascule qui vous propulse vers l'avant à chaque pas, rendant ainsi la marche en dénivelé plus accessible à tous. Enfin, la semelle intérieure légère en OrthoLite® offre un confort durable sur les sentiers techniques grâce à son amorti et ses propriétés d'évacuation de la transpiration.

©The North Face

Quelques caractéristiques clés :

Membrane FUTURELIGHT™ respirante et imperméable.

La technologie VECTIV™ combine une plaque 3D et une semelle intermédiaire à bascule pour convertir l'énergie de chaque foulée.

Cheville moulée en Lycra.

Semelle extérieure en caoutchouc SurfaceControl™ optimisée pour la randonnée.

Semelles intérieures en mousse OrthoLite® disposant d'un système intégré de gestion de l'humidité et d'action antimicrobienne.

Crans de 4 mm pour une adhérence optimale.

Prix moyen : 150€

©The North Face

Second test, la collection VECTIV Eminus et Infinite

Les sentiers sont ouverts à tous : des athlètes professionnels, aux aventuriers du week-end qui sortent des sentiers battus, jusqu’aux randonneurs débutants qui cherchent à explorer l’inconnu. Que ce soit aux bords des fjords du Groenland, en forêt de Soignes bruxelloises ou sur les sentiers des Everglades de Floride, une bonne paire de chaussure reste l’allié de choix pour une exploration optimale.

Combinant une plaque ultralégère qui maintient bien le pied, une semelle intermédiaire dotée d'une géométrie à bascule et une semelle antidérapante SurfaceCTRL™, la technologie VECTIV™ est conçue pour optimiser l'énergie sur sentier. Et pour le modèle Eminus, cela se traduit par un confort et une propulsion vers l'avant. De plus, la semelle intérieure en mousse dynamique offre un confort longue durée et éloigne l'humidité et la transpiration. Pour le modèle Infinite, elles sont résistantes grâce aux tissus Kevlar®, polyamide et Matryx®, tandis que la compensation de 6 mm des orteils aux talons donne l'impulsion pour passer à l'allure supérieure.

©The North Face

Quelques caractéristiques clés :

Contrefort 3D moulé au talon.

Géométrie à bascule de la semelle intermédiaire conçue pour créer une propulsion vers l'avant.

Semelle intermédiaire EVA à densité simple et à fort rebond.

Semelle extérieure en caoutchouc Surface Control™

Crans de 3,5 mm pour une adhérence optimale.

Languette en microfibre perforée pour une chaussure plus respirante.

Prix moyen : 150€

©The North Face

FUTURELIGHT

Annoncée comme la technologie la plus avancée au monde de vêtements d’extérieur imperméables et respirants, la technologie FUTURELIGHT fait parler d’elle. Testés en pleine nature, les produits FUTURELIGHT allient un poids minime et une protection contre le froid et l’humidité. Pour la toute première fois, The North Face a ajouté à la membrane étanche la propriété de perméabilité à l'air. Contrairement aux membranes traditionnelles, la nanostructure de la membrane FUTURELIGHT™ permet à l'air de circuler afin d'offrir une meilleure ventilation et une respirabilité accrue sans que cela n'altère l'imperméabilité ni la résistance.

La nanostructure de la membrane des vestes FUTURELIGHT permet à l'air de passer à travers pour être plus respirante sans sacrifier l'imperméabilité et la solidité. Les fils Spectra® sont utilisés sur les coudes pour plus de résistance et toutes les coutures sont entièrement scellées pour faire barrière contre le vent, la pluie et la neige. Le compagnon idéal pour une sortie en pleine nature.

The North Face

The North Face® a été fondée en 1966 dans le but de préparer les athlètes de plein air aux rigueurs de leur prochaine aventure. Aujourd'hui, la marque est numéro une mondiale d'outdoor, créant des produits testés par les athlètes et éprouvés par les expéditions afin d’aider à explorer et à tester les limites du potentiel humain.

©The North Face

