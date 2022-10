Survoler le Taj Mahal en wingsuit, le nouvel exploit de Fred Fugen

Fred Fugen, légende du wingsuit et du BASE jump, a été rejoint par Vincent Cotte et Aurélien Chatard pour un voyage historique des Soul Flyers les 11 et 12 octobre. Ils ont effectué un survol du Taj Mahal en Inde, une vue unique du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Après les précédents projets réalisés avec son ami Vincent Reffet, tels que le saut du Mont-Blanc, le vol à l'envers dans les Dolomites et l'époustouflante cascade de l'avion « A Door in the Sky », Fred a recruté ses compatriotes Cotte et Chatard pour son projet Human Meteor au-dessus du monument indien sacré.

Le trio, faisant partie du groupe d'athlètes Soul Flyers qui réalisent des projets en wingsuit dans le monde entier, a illuminé le monde du wingsuit l'année dernière avec le projet Black Peak et les célèbres Cèdres du Liban. Fugen et Cotte se sont également associés pour traverser les pyramides de Gizeh en Égypte. Mais cette fois-ci, ils se sont attaqués au mythique bâtiment blanc. Le Taj Mahal est un mausolée islamique qui est l'une des sept merveilles du monde grâce à son étonnante apparence de marbre blanc ivoire sur la rive droite de la rivière Yamuna dans la ville indienne d'Agra. L'empereur moghol Shah Jahan l'a érigé comme monument en l'honneur de Mumtaz Mahal, sa troisième épouse. Chaque année, plus de sept millions de personnes franchissent les magnifiques portes pour l'admirer. Mais cette fois-ci, c’est d’un autre angle que le Taj Mahal a été observé, et d’une façon inédite.

©Red Bull Content Pool

« Eh bien, le Taj Mahal est l'une des merveilles du monde, et c'est tout simplement incroyable pour nous de pouvoir voler en wingsuit autour de là, de pratiquer et de présenter notre sport au-dessus et autour d'un si beau paysage. Cela a donc été une très, très grande opportunité de pouvoir le faire. » déclare Fred.

©Red Bull Content Pool

Le grand saut

Fred a sauté d'un avion Cessna 172 à une altitude de 5 000 pieds, à environ deux kilomètres du Taj Mahal, et, à l'aide de sa combinaison à ailes, un wingsuit, il a volé à proximité du monument pour réaliser quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant : un survol de proximité du bâtiment.

Il a volé à 510 mètres de distance, atteignant une vitesse de 150 km/h au passage. Il a ensuite gagné une altitude d'environ 50 mètres avant d'ouvrir son parachute et d'atterrir à Gyarah Sidi, les vestiges d'un observatoire astrologique de l'empereur moghol Humayun sur les rives de la rivière Yamuna.

« C'est un très grand privilège de pouvoir voler ici, c'est très spécial. Je sais que cela n'a jamais été fait auparavant, donc je suis très heureux de partager ce moment de joie avec mes amis aussi, de le faire en équipe. Nous aimerions remercier tout le monde, toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cet exploit, et bien sûr, l'équipe de Red Bull India, car cela a été une grande collaboration et beaucoup de travail pour que ce rêve devienne réalité. » explique Fred.

©Red Bull Content Pool

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

