Hier soir, au KVS à Bruxelles, avait lieu la finale belge du Red Bull Dance Your Style 2022. 16 danseurs, des battles acharnées, un contre un, chacun dans son style et sur des musiques les plus surprenantes. Le public a finalement choisi Inès Dumbi comme grande gagnante.

Immersion au cœur du Red Bull Dance Your Style 2022, la compétition de Street Dance belge unique en son genre

« Woah ?! C'est incroyable ! Je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai gagné ! Kanessa était si bonne, surtout en finale ! C'était une bataille très difficile, round après round. J'ai fait mon cardio toute la soirée (rires). C'était vraiment amusant, avec tous ces bons danseurs. Et maintenant avec Joffrey en Afrique du Sud pour la finale mondiale... J'ai hâte ! » déclare Inès Dumbi, gagnante de Red Bull Dance Your Style 2022.

16 des meilleurs danseurs de rue de notre pays ont donné le meilleur d'eux-mêmes hier au KVS de Bruxelles, qui affichait complet, lors de la finale belge de Red Bull Dance Your Style. Chacun dans son style et sur des musiques qui brisent toutes les règles. C’est le public belge qui a décidé du grand gagnant ! Au final, c'est Inès Dumbi de Waterloo qui s'est imposée après une finale très excitante contre Kanessa de Bruxelles. La gagnante rejoindra Joffrey Anane - le gagnant de l'année dernière - lors de la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style à Johannesburg, en Afrique du Sud, en décembre.

En route vers la finale

Il s'agissait de la quatrième édition belge de Red Bull Dance Your Style. Avec des danseurs connus, mais aussi bon nombre de nouveaux visages dans le line-up. En tant que gagnante, Inès accompagnera Joffrey Anane - le gagnant de l'année dernière - en Afrique du Sud. Là-bas, la finale mondiale de Red Bull Dance Your Style se poursuivra le 10 décembre. Nos danseurs belges y affronteront les gagnants de tous les autres pays selon les mêmes règles. Le but ? Le titre mondial, rien que ça.

Un unique juge : Le Public

Le Red Bull Dance Your Style est l’une des rares compétitions où c’est le public qui vote et décide ainsi du grand gagnant. Doté d’un carton bleu/rouge, le public affiche fièrement la couleur associée au danseur qu’il souhaite soutenir. Ainsi, les danseurs se départagent dans des battles endiablées, tentant d’impressionner le public. 16 danseurs, un contre un dans leur propre style : hip hop contre waacking, krump contre popping. Chaque fois, le public a choisi qui passerait au tour suivant en levant en l'air une carte rouge ou bleue.

Des battles acharnées

Au départ, ils étaient 16. 2 contre 2, visant la grande finale. Retour sur le déroulé des battles de la soirée.

Huitième de finale

Groofy VS Moogli

Polina VS Kanessa

Popping Danys VS Carla

Delanotche VS Goodchoice

Denis VS Anke

Junbox VS Ellen

Bruce VS Makeover

Inès VS Shami

Quart de finale

Groofy VS Kanessa

Popping Danys VS Delanotche

Anke VS Ellen

Makeover VS Inès

Demi finale

Kanessa VS Delanotche

Anke VS Inès

Finale

Kanessa VS Inès

La street dance, c’est quoi ?

Si l'on observe différents street dancers, on constate qu'ils ont souvent une apparence complètement différente. En effet, la street dance n'est pas un style de danse spécifique, mais un terme collectif pour tous les styles de danses qui trouvent leur origine "dans la rue". En outre, chaque danseur s'efforce d'obtenir un style unique dans la danse qu'il pratique, ce qui apporte également la diversité nécessaire. Les styles de street dance les plus courants sont le locking, le hip-hop, le popping, la house et le breaking (souvent appelé à tort « breakdancing »).

« La meilleure chose dans le Red Bull Dance Your Style ? C'est que tu as la liberté d'expérimenter d'autres styles de danse. Il n'y a pas besoin d'être trop sérieux, l'essentiel est de s'amuser. » déclare Joffrey Anane, gagnant belge du Red Bull Dance Your Style 2021.

