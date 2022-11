De l'or et du bronze pour le Wakeboard belge en Thailande !

Les championnats du monde de Wakeboard, Wakeskate & Para-Wakeboard Câble se sont déroulés du 30 octobre au 6 novembre en Thailande sur le plan d’eau d’ESC Thai Wake Park Pathumthani. 6 belges étaient présents pour représenter le plat pays. C’est Lowa Vancutsem qui a ouvert la récolte de médailles en remportant le titre de championne du monde dans la catégorie "Girls" 14 ans.

Lowa Vancutsem a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de wakeboard ©TESA

Dès la première manche, la jeune hennuyère a imposé son style et ne sera plus rattrapée par ses concurrentes pour le reste de la compétition. Autre médaillé belge de ces championnats du monde, Louis Eggerickx. Le jeune de 17 ans remporte le bronze dans la catégorie « Junior Men ». Parmi les autres belges présents sur place, Ike Vanleenhove a atteint les demi-finales mais sans podium à la clef. Avec Lowa Vancutsem, Louis Eggerickx, Ike Vanleenhove, Frank Vanleenhove, Louison Chasseur et Noah Ferson, la Belgique etait en force lors de ces championnats du monde avec un titre de championne du monde qui apporte une vraie légitimité au Wakeboard belge.