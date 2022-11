Sauter d’un avion en vol avec son skate à 3000m d’altitude : Un exploit signé Letícia Bufoni

Habituée à battre des records, la skateuse brésilienne Letícia Bufoni a décidé cette fois d'aller plus loin, ou plutôt plus haut. Votre mission si vous l’acceptez : Sautez d’un avion en vol avec son skate.

À une altitude de 3 000 mètres, elle a ridé un rail monté sur le skatepark construit à l'intérieur d'un avion, réalisant ainsi la figure directement dans le ciel. Ensuite, sa grande expérience en tant que parachutiste lui a permis de réaliser un saut en chute libre et un atterrissage parfait. Rien que ça.

« C'est fou de savoir que je suis la première personne à faire du skateboard dans un avion, sans parler d'effectuer un faible grind dans les airs. Je ne savais pas si c'était possible. Ce projet était beaucoup plus complexe que prévu. Mais c'est arrivé et ça s'est encore mieux passé que ce que j'avais imaginé. C'est comme un rêve. C'était vraiment l'un des meilleurs jours de ma vie ! » explique la skateuse Letícia Bufoni.

©Red Bull Content Pool

Des mois de formation, pour ensuite combiner le skateboard avec son autre grande passion : le parachutisme. Pas sans raison, bien sûr. Après tout, le Sky Grind de Leticia Bufoni avait de quoi séduire. Un avion des films Fast & Furious, contenant un skate park. Mais aussi un expert en parachutisme de la franchise Mission Impossible en tant que caméraman. Et un parachute pour atterrir en toute sécurité. Une mission digne des plus grands films d'action.

Une équipe au sommet

Ce saut sans précédent a vu la participation de grands noms tels que Craig O'Brien, le caméraman de Tom Cruise dans le film "Mission Impossible : Effet Fallout", et la légende du parachutisme et champion du monde Jeffrey Provenzano, avec qui elle s'est entraînée pour ce saut. En outre, l'avion était le même que celui utilisé dans l'un des films de la franchise "Fast & Furious".

©Red Bull Content Pool

Leticia Bufoni ?

Connue comme la principale représentante du skateboard féminin aujourd'hui, Leticia est également une entrepreneuse, avec sa propre marque de skate, une chaîne YouTube et, comme si cela ne suffisait pas, elle a maintenant décidé de s'engager professionnellement dans une autre de ses passions : l'automobile, où elle participe déjà à des compétitions.

« C'est fou, il y a trop de choses qui se passent. J'ai commencé à faire de la compétition en rallycross, circuit UTV, et c'était génial. L'année prochaine, je vais faire plus de circuits sur piste. Entre ça et les projets de skate, j'ai déjà un programme complet pour 2023 » développe la jeune skateuse.

©Red Bull Content Pool

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/