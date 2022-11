Sa saison, ses Jeux olympiques et ses projets, discussion avec le skieur belge Armand Marchant.

“J’en veux et il y a plein de choses qui me font rêver. Je suis prêt à subir les sacrifices qu’il va falloir faire. Je suis prêt à travailler et à chaque saison, à chaque course, j’ai hâte d’y être. ” déclare le jeune belge.

Une détermination sans faille et surtout, une passion profonde pour le ski, voici ce qui définit Armand Marchant. Le skieur tient également à partager sa passion avec le plus grand nombre, au travers d’événements comme celui organisé en avril dernier au SWISSPEAK Resorts de Zinal. Entre entrainements, préparation physique et mentale, moments de doutes mais surtout de joies, le skieur définit sa saison passée comme un apprentissage de plus, un parcours continu vers la performance et l’excellence.

©Armand Marchant

“Ma meilleure course, c’était ma première course à Val d’Isère. Après, je dirais que ce qui vient en deuxième, je pense que c’est plus Wengen. Je ne fais pas un très bon résultat. Je fais 18ᵉ mais c’est plus là où je me rends compte qu’il faut que je change un peu d’état d’esprit. Là, j’avais fait des bons résultats, j’ai fait des bonnes courses tout au long. Mais si je veux passer un cap, il faut prendre un peu d’autres risques. Il faut avoir un peu une autre vision. ” développe Armand.

Les Jeux olympiques sur le CV

Blessé lors de la course précédent les JO, ces jeux n’auront pas été de tout repos pour le skieur belge. Alors blessé, il se rend malgré tout à Pekin pour représenter la Belgique.

“Je pense que les JO, c’est un moment très très fort. Plus au niveau déception que heureux. Après, il y a eu le fait que j’ai été porte-drapeau lors de l’ouverture des Jeux Olympiques. Là, c’est un moment très fort et très très agréable. C’était vraiment un super bon souvenir. ” explique Armand.

Un bilan positif, une expérience inoubliable mais surtout un pas de plus vers l’accomplissement personnel et sa quête de performance. À présent, la ligne “Participer aux JO” est présente sur le CV du jeune belge.

©Armand Marchant

Son camp de base : SWISSPEAK Resorts

Partenaire clé du skieur belge, les résidences SWISSPEAK Resorts accueillent le Belge lors de séance d’entrainement ou d’événements dédiés. C’est ainsi qu’en avril, une semaine spéciale Armand Marchant était organisée avec ses fans afin d’apprendre à mieux le connaitre, skier avec lui mais aussi passer des moments hors des pistes, autour d’une partie de jeux vidéo par exemple.

Le premier rôle de SWISSPEAK Resorts est d’offrir un accès facile et simple à des destinations exceptionnelles et authentiques des Alpes suisses. Chacune des résidences de Zinal, Brigels, Meiringen et Vercorin est conçue et imaginée pour apporter aux hôtes le sentiment de vacances réussies et intenses.

©Jérôme Degiovanni

SWISSPEAK Resorts est un acteur moderne, positif et responsable de la vie à la montagne. Toujours dans le respect des architectures de montagne, les résidences utilisent des matériaux et des technologies de dernière génération permettant notamment une gestion optimale des énergies. SWISSPEAK Resorts investit dans une économie de proximité. Pour la construction de ses résidences mais également pour le fonctionnement quotidien de celles-ci qui fait appel à de nombreux partenaires locaux. Un partenaire clé pour notre skieur belge.

En 2021, nous apprenions également que les deux nouveaux sponsors principaux de la Fédération Royale Belge de Ski étaient Suisses ; Anzère et SWISSPEAK Resorts. La Fédération Royale Belge de Ski avait annoncé le jeudi 11 mars l’engagement de deux nouveaux sponsors principaux. Ce partenariat d’une durée de 2 ans est conclu dès le 1er octobre 2021 et permettra à la Fédération Belge de devenir ambassadeur des résidences ainsi que de la station Suisse. Des établissements qui serviront de QG pour les athlètes, mêlant confort, repos et charme authentique montagnard.

©Jérôme Degiovanni

“Grâce aux très bons résultats des athlètes de la Fédération Royale Belge de Ski, les courses de Coupe du Monde de ski sont de plus en plus suivies par les amateurs de ski belges. SWISSPEAK Resorts, Anzère et les athlètes de la fédération partagent les mêmes valeurs et surtout la passion du ski. En tant que sponsors, nous sommes fiers de compter la fédération et leurs athlètes comme ambassadeurs de nos marques auprès de la population belge” conclut Sébastien Travelletti, CEO de SWISSPEAK Resorts et président de Télé Anzère.

©Jérôme Degiovanni

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports +.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram : https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/