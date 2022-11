A New York, le berceau du hip-hop et le lieu d'origine du breaking, l'Anversois Mighty Jimm (24 ans) s'est retrouvé en huitième de finale du Red Bull BC One World Final. Comme lui, la b-girl anversoise Camine a montré ses talents lors du Last Chance Cypher et s'est retrouvée dans le top 16.

Les deux meilleurs breakers de Belgique ont brillé à New York lors du Red Bull BC One World Final

Plus de 2000 spectateurs de l'emblématique Hammerstein Ballroom à New York ont pu admirer un line-up impressionnant, tant chez les b-girls que chez les b-boys, lors du Red Bull BC One World Final. Mighty Jimm a tout donné au premier round contre Amir du Kazakhstan, mais les juges ont tranché en faveur du champion de 2021. Ce dernier a été éliminé au tour suivant. Ont remporté la victoire : la b-girl India (16 ans !) des Pays-Bas et, pour la deuxième fois, le b-boy Victor des États-Unis.

« Je suis très heureux d'avoir été le premier b-boy belge à représenter notre pays au Red Bull BC One World Final. Surtout à New York, le berceau de la culture hip-hop. Je m'étais préparé intensivement ces derniers mois et j'ai travaillé avec mon coach Admir sur différents aspects comme la musicalité et le cardio. C'était une bataille difficile contre Amir, mais c'était aussi une expérience instructive. Je sais maintenant exactement quels sont mes points de travail. » déclare le B-boy Mighty Jimm.

Le b-boy Mighty Jimm n'a pas voyagé seul à New York. Comme lui, la b-girl anversoise Camine a montré ses talents lors du Last Chance Cypher (jeudi soir) et s'est retrouvée dans le top 16. Mighty Jimm fait partie du Plan Olympique Flamand qui prépare les débuts du breaking comme discipline olympique à Paris en 2024. Tout comme sa compatriote Camine Van Hoof.

« C'est la deuxième fois que je me qualifie pour le Red Bull BC One World Final. Mumbai était il y a trois ans déjà. C'était vraiment très amusant. La finale à New York, c'est fou. C'est l'endroit où tout a commencé ! Qu'ai-je emporté avec moi à New York ? Mes meilleurs mouvements et un grand sourire, avec lesquels j'essaierai de représenter la Belgique le mieux possible ! » explique B-girl Camine.

Mais le break, c’est quoi ?

« Donc le break, c'est quoi ? Quelque chose qui se trouve entre l'art et le sport ? Je ne pense pas que ça se catégorise dans l'un des deux particulièrement. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de bouger. C'est l'art du mouvement. Je pense que c'est un peu comme tous les arts, c'est un peu mal compris. La racine d'un Battle, c'est vraiment la discussion, le fait de communiquer avec l'autre. Derrière, c'est du hip hop. Peace, love, unity and having fun. La base des choses, c'est toujours le respect. À la fin d'un battle, on se check toujours. C'est justement la façon de dire "je te respecte, je respecte ta vision de la danse et je suis content d'avoir pu échanger avec toi." » développe le B-Boy belge Lucky, vainqueur de l'édition 2021 du Red Bull BC One Cypher Belgium.

Au début des années 1970, le break est devenu l'un des quatre éléments fondateurs du hip-hop, une sous-culture alors en plein essor, née de l'esprit de jeunes citoyens du Bronx.

Un sport olympique

« Le breaking est vraiment un sport de haut niveau. C'est extrêmement difficile. Cela implique beaucoup d'efforts et surtout de la force, ce pour quoi il faut s'entraîner très dur. Le fait que le breaking devienne une discipline olympique en 2024 est, bien sûr, très cool. Je suis heureuse qu'il soit enfin considéré comme le sport de haut niveau qu'il est ! Par les breakers eux-mêmes, mais aussi par le reste du monde... Maintenant qu'il y a plus d'investissements dans ce sport, beaucoup de talents auront la chance de se développer professionnellement. C'est une très bonne nouvelle, car de nombreux danseurs méritent vraiment de pouvoir se montrer à un haut niveau ! Le breaking, c'est aussi toute une culture en même temps. C'est le meilleur des deux mondes. Il y a toute une communauté autour du breaking et c'est ce qui le rend si cool ! » développe B-girl Madmax. La b-girl Madmax a déjà représenté la Belgique à deux reprises lors du Red Bull BC One World Final. En 2020, elle a même pu décrocher une médaille d'argent. Elle n'était pas là cette année, mais reste évidemment l'une des athlètes les plus importantes du plan olympique flamand.

