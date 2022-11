Sa saison, ses entrainements et ses projets, discussion avec le skieur alpiniste belge Maximilien Drion

A l’approche de l’hiver et de sa saison de ski alpinisme, le Belge Maximilien Drion revient sur sa saison précédente au travers des bons et des moins bons moments. Entre ses résultats aux Championnats d’Europe et la mythique Pierra Menta, ce fut une saison mémorable.

« Il y a eu beaucoup de changements pour moi. Des supers résultats qui m'ont ouvert pas mal de portes. La décision du CIO d'ajouter le ski alpinisme au programme olympique. Et donc, ces deux événements combinés me confortent dans mon choix d'en faire mon métier, de me donner à fond pour ma passion. » explique Maximilien.

Arrivé dans le Valais Suisse en 2008, il s’est très rapidement acclimaté à l’environnement et y a même développé une passion forte pour deux sports : Le ski-alpinisme et la course de montagne. Il performe depuis au plus haut niveau dans les deux disciplines et enchaine les saisons au sommet. La saison 2021-2022 fût marquée par des moments forts comme sa médaille de bronze aux Championnats d’Europe ou encore sa très bonne course lors de la Pierra Menta avec son ami suisse.

Des hauts et des bas

Alors que les courses et les entrainements s’enchainent, Maximilien se rend en Italie pour y disputer sa Coupe du Monde. Malheureusement, le sort en a décidé autrement.

« On partait en Italie pour notre Coupe du monde et là, j'ai eu le Covid, ça m'a un peu stoppé dans mon élan et un peu fait stresser pour la suite de la saison. Une semaine plus tard, j'étais déjà de retour sur les skis pour les championnats d'Europe, qui étaient mon plus gros objectif de l'hiver. Ça me tenait à cœur de faire bien, mais j'avais beaucoup d'incertitudes quant à mon niveau de forme après le Covid. Et j'ai été surpris parce que j'ai obtenu une médaille de bronze aux championnats d'Europe. C'était mon objectif de l'hiver, donc mon hiver était déjà très bien réussi à ce niveau-là. » explique le jeune Belge.

Direction les Jeux Olympiques

« Une grande nouvelle est tombée ! C'est un rêve qui devient réalité ! C'est une énorme preuve de reconnaissance pour ce sport et j'espère que cela déclenchera plein de choses positives pour moi. J'espère désormais que je serai en mesure de faire de mon sport mon métier et de vivre de ma passion un maximum d'années ! Aux JO 2026, j'aurai 28 ans et je serai à l'apogée de ma carrière. » déclarait le jeune Belge suite à l'annonce du CIO.

Le CIO des Jeux a annoncé que plusieurs courses de ski-alpinisme figureraient au programme : la course individuelle, le sprint et le relais. Les courses seront limitées à 48 coureurs (24 hommes et 24 femmes). Il est évident qu’en tant que coureur belge et figurant parmi le top 10 mondial, les chances de Maximilien Drion d’y participer sont très élevées ! Nous ne manquerons pas de suivre ses aventures à venir.

Son camp de base : SWISSPEAK Resorts

Partenaire clé de Maximilien, les résidences SWISSPEAK Resorts accueillent le Belge lors de séances d’entrainement. Le premier rôle de SWISSPEAK Resorts est d’offrir un accès facile et simple à des destinations exceptionnelles et authentiques des Alpes suisses. Chacune des résidences de Zinal, Brigels, Meiringen et Vercorin est conçue et imaginée pour apporter aux hôtes le sentiment de vacances réussies et intenses.

SWISSPEAK Resorts est un acteur moderne, positif et responsable de la vie à la montagne. Toujours dans le respect des architectures de montagne, les résidences utilisent des matériaux et des technologies de dernière génération permettant notamment une gestion optimale des énergies. SWISSPEAK Resorts investit dans une économie de proximité. Pour la construction de ses résidences mais également pour le fonctionnement quotidien de celles-ci qui fait appel à de nombreux partenaires locaux. Avec la résidence de Vercorin, village où réside Maximilien, SWISSPEAK Resorts fait partie des partenaires clés du jeune Belge.

