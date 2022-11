Le festival de films "Montagne en Scène" est de retour en Belgique

Le festival de films Montagne en Scène est enfin de retour. Une soirée pour s’évader, rêver et faire le plein de belles images. La montagne, un milieu de passionnés à l’image du film Free Rider, réalisé par Jérôme Tanon, mettant en scène Victor Delerue et Sam Anthamatten.

Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu'il s'agisse de ski, d'alpinisme, de parapente ou encore d'escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires. Une bouffée d'oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves.

« Dès qu'on va en montagne, on s'en rend compte. Quand on fait un sport de montagne, je trouve que ça crée des liens hypers forts avec les gens avec qui on le fait. Ce milieu-là est à la fois magnifique mais en même temps il est dangereux aussi, et du coup forcément, quand on évolue dans ce milieu-là, en termes d'aventures humaines qui sont vécues et de souvenirs que ça nous laisse, c'est incomparable, il n'y a rien d'autre qui s'approche de ça. Il y a une très grosse culture montagne que ce soit à Paris ou en Belgique avec énormément de grands alpinistes qui sont venus des villes. » explique Cyril Salomon, le fondateur du festival.

©MathisDumas

Une sélection des meilleurs films de montagne au monde

Pour cette édition, on retrouve une fois encore au programme des films d’exception venant d’horizons différents.

Free rider

Habitués de Montagne en Scène, le skieur Sam Anthamatten et le snowboardeur Victor Delerue (double champion du monde de Freeride) sont une fois encore mis en avant dans un film signé Jérôme Tanon. Un film très attendu tant la réputation de Sam et Victor n’est plus à faire. Après "Zabardast", le réalisateur Jérôme Tanon est de retour avec un film mêlant une nouvelle fois à merveille humour, paysages magnifiques, questionnements intimes, poésie et grosses descentes engagées ! Direction l'Alaska, le pays des "spines", ses épaules de neige envoûtantes et techniques.

©MathisDumas

De l'ombre à la lumière

Il s’agit du plus long film du festival. Un 66 minutes réalisé par Sébastien Montaz Rosset. Face nord des Grandes Jorasses, janvier 2022. Charles Dubouloz s'élance avec le sourire dans une odyssée verticale qui va durer 6 jours. Guide de Haute-Montagne, père de famille, il s'attaque pourtant à Rolling Stones, l'une des voies les plus dures du massif du Mont-Blanc, en solitaire et en hivernal. L'aventure d'une vie, extrême, intime, magnifiquement racontée par le réalisateur Sébastien Montaz-Rosset présent sur place pour suivre Charles.

Nina and Katie in Yosemite

Comme toujours à Montagne en Scène, on aime y retrouver un film 100% féminin. Issue d'un projet 100% féminin, de la production à la réalisation en passant par les protagonistes, ce film nous transporte à Yosemite, paradis de l'escalade en fissure dans des océans de granite... Nina Williams, spécialiste des blocs engagés où la chute est interdite, s'encorde avec Katie Lambert, une habituée des voyages au long cours à Yosemite. Un duo explosif qui s'attaque à l'une des voies les plus difficiles de la vallée !

©MathisDumas

Les Vagabonds du Logan

A 5959m, le Mont-Logan est le 2ème plus haut sommet d'Amérique du Nord, et certainement l'une des montagnes les plus sauvages du monde. Pour l'atteindre, Hélias Millerioux, Alex Marchesseau, Thomas Delfino et Gregory Douillard n'ont pas choisi l'option facile. L'approche se fait à pied et à ski, en autonomie totale, avec 80kg par personne à trimbaler sur des centaines de kilomètres de moraines et de glaciers tourmentés! Direction l'arête est, dont les 4000 mètres de dénivelés n'ont jamais été skiés auparavant, avant un retour jusqu'à l'océan en raft... L'aventure totale, entre amis, dans une nature hostile mais grandiose...

©Montagne en Scène





