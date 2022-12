La légende du ski Sam Anthamatten nous présente son dernier film, NEVIA, et la collection Summit Series de The North Face

©MDaviet_KAND / The North Face

Un film très intimiste : NEVIA

En collaboration avec The North Face, le skieur suisse nous dévoile les coulisses de sa pratique dans un film impressionnant. Nous avons eu l’occasion de découvrir ce film en avant-première, au Refuge du Théodule à 3400m d’altitude. L’alpinisme est rarement un sport individuel. Tous ceux qui sont sous le feu des projecteurs ont une équipe derrière eux qui travaille sans relâche pour donner vie à leurs rêves. Sam Anthamatten a passé sa vie à parcourir le monde et à réaliser des exploits inimaginables en ski et en alpinisme. Pourtant, il s'est souvent tenu à l'écart lorsque son frère Simon et ses partenaires d'expédition, comme le skieur freestyle de renommée mondiale Markus Eder et le freeskieur professionnel Jérémie Heitz, ont atteint des sommets.

« Alors moi, j'aime faire différents sports. J'aime combiner les sports et c'est l'image que je veux montrer. Dans ce film, vous pouvez voir des cascades de glace, du parapente, des pentes raides. Mon idée, c'était vraiment d'accéder à des faces, à une face spécialement ici à Zermatt, avec le parapente. Ce n'est pas seulement un film de ski. » développe Sam.

©The North Face

Beaucoup doivent leur succès, au moins en partie, à la patience et au dévouement de Sam. Le film NEVIA donne l'opportunité de passer du temps avec lui, de comprendre ce que ses rêves encore inachevés réservent aux passionnés. Est à l’affiche un éventail complet de ce qui se fait en ski et en alpinisme alors que Sam prend le temps d'analyser sa ligne de rêve et de s’adonner à son objectif. Une aventure qui partira de sa ville natale, en le suivant dans le train et lors de son vol en parapente jusqu’aux pieds de montagnes, pour grimper jusqu’au sommet et descendre en ski pour rentrer chez lui, le tout en une journée.

<< Découvrez ce film grâce à The North Face >>

©The North Face





Summit Series by The North Face

Voilà maintenant plusieurs années que la marque d’outdoor The North Face et Sam évoluent conjointement. Ensemble, ils développent et testent les nouvelles technologies de la marque permettant aux sportifs d’explorer toujours plus de zones de notre belle planète. A l’occasion de notre rencontre avec Sam, nous avons pu tester cette nouvelle collection.

« Moi, je m'en fous un peu de ce qu'il y a comme nom sur les habits. Mais pour moi, qu'est-ce qui est super important ? C'est d'avoir la bonne qualité. Avoir une marque comme The North Face qui vont dans différents sports aussi, c'est parfait parce que je peux prendre les meilleures fringues pour le ski, pour l'alpinisme, et ça, ça m'aide beaucoup. » explique Sam.

©The North Face

La gamme The North Face Summit Series™ propose une avancée technologique dans la pratique de la haute montagne, équipant les explorateurs des collections les plus innovantes du marché. Dans le cadre de sa campagne It's More Than A Jacket, The North Face plonge une fois de plus dans l'état d'esprit des pratiquants, pour comprendre leurs besoins et leurs désirs afin de créer des équipements techniques impressionnants, procurant un maximum de chaleur et permettant de rester au sec tout au long de cette nouvelle saison. Big wall, alpinisme ou expédition en haute montagne, le système de superposition de couches Summit Series™ a été réimaginé pour le futur et conçu pour affronter les longues journées dans des conditions extrêmes où chaque gramme et chaque détail comptent.

©The North Face

Athlete Tested, Expedition Proven

Imaginées et développées main dans la main avec les athlètes de la marque comme Sam Anthamatten, les collections ont connu d'innombrables jours d'explorations poussant chaque produit au-delà de ses limites. Ces technologies performantes ont accompagné l’ascension des plus hauts sommets du monde et sont opérationnelles pour accompagner les explorateurs dans leurs expéditions les plus folles.

Premier test, la veste et le pantalon Verbier

Cet ensemble combine une coupe freeride et des performances conçues pour la haute montagne. La veste 3 couches est dotée de la technologie imperméable et respirante FUTURELIGHT™, les coutures sont étanches, et les matériaux utilisés offrent une grande liberté de mouvement, idéale pour de longues journées freeride/freestyle.

©The North Face

Second test, la veste et le pantalon Torre Egger

Nous avons eu l’occasion de tester cet ensemble en condition réelle lors de l’ascension du Breithorn, culminant à plus de 4000m d’altitude. Conçu pour l’alpinisme avec des matériaux sélectionnés soigneusement pour un maximum de confort et de respirabilité. La veste 3 couches est dotée de la technologie imperméable et respirante FUTURELIGHT™, ses coutures sont étanches. L’ensemble est conçu pour un maximum d’imperméabilité et de respirabilité, pour repousser ses limites, même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes.

©The North Face

FUTURELIGHT

Annoncée comme la technologie la plus avancée au monde de vêtements d’extérieur imperméables et respirants, la technologie FUTURELIGHT fait parler d’elle. Testés en pleine nature, les produits FUTURELIGHT allient un poids minime et une protection contre le froid et l’humidité. Pour la toute première fois, The North Face a ajouté à la membrane étanche la propriété de perméabilité à l'air. Contrairement aux membranes traditionnelles, la nanostructure de la membrane FUTURELIGHT™ permet à l'air de circuler afin d'offrir une meilleure ventilation et une respirabilité accrue sans que cela n'altère l'imperméabilité ni la résistance.

La nanostructure de la membrane des vestes FUTURELIGHT permet à l'air de passer à travers pour être plus respirante sans sacrifier l'imperméabilité et la solidité. Les fils Spectra® sont utilisés sur les coudes pour plus de résistance et toutes les coutures sont entièrement scellées pour faire barrière contre le vent, la pluie et la neige. Le compagnon idéal pour une sortie en pleine nature.

<< Pour plus d’informations >>

©The North Face





The North Face

The North Face® a été fondée en 1966 dans le but de préparer les athlètes de plein air aux rigueurs de leur prochaine aventure. Aujourd'hui, la marque est numéro une mondiale d'outdoor, créant des produits testés par les athlètes et éprouvés par les expéditions afin d’aider à explorer et à tester les limites du potentiel humain.

©The North Face

Retrouvez encore plus de tests de matériels sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/