L’importance d’avoir un bon sac de couchage selon le skieur professionnel Sam Anthamatten

« Si tu dors mal, ta performance sera mauvaise le lendemain, tu ne pourras pas être focus. Tu ne pourras pas pousser tes limites. Tu es dans ta bulle, et tu peux finalement un peu te laisser aller et te reposer. Si t'as pas cette petite bulle, tu vas dépenser trop d'énergie, et jamais tu vas arriver au sommet de ta montagne. » développe Sam.

Premier test, l'Inferno -40C°

Véritable produit phare de la marque, ce sac de couchage reste encore aujourd’hui le plus chaud que propose The North Face. Son garnissage indice 800 en duvet ProDown™ responsable est résistant à l'eau et présente un capitonnage trapézoïdal sur les côtés pour l'empêcher de se déplacer quand vous bougez. La capuche est munie d'un cordon de serrage pour vous protéger du froid tandis que le col de protection et la fermeture zippée se superposent pour minimiser les pertes de chaleur. Les coussinets anti-compression aident à maintenir le pouvoir gonflant, ce qui signifie plus de chaleur. En plus, sa coupe généreuse permet de porter des vêtements supplémentaires ou de glisser une autre couche à l'intérieur. Enfin, son nylon recyclé résistant et la technologie NeoVent Air™ sur la capuche, le dos et au niveau des pieds contribueront à minimiser l'accumulation d'humidité pour vous garder au sec et au chaud.

« Alors moi, je prends toujours un sac qui est super chaud, qui est super confortable. Je trouve que The North Face fait vraiment des bons produits. Je me retrouve presque toujours avec le "Inferno -40 degrés". C'est un sac qui est incroyable. » explique Sam.

Second test, le sac Gold Kazoo Eco

Dans un style plus léger, le sac de couchage Gold Kazoo Eco représente une belle solution pour la randonnée, les bivouacs en été tout en gardant un confort non négligeable. Pour un gain d'espace pendant tous vos voyages ou expéditions, le Gold Kazoo Eco s’avère être la combinaison parfaite de chaleur isolante, de légèreté et de compressibilité. Garni de duvet chaud issu de sources responsables à indice 700, il se compresse facilement pour rentrer dans un sac à dos grâce à sa housse incluse et sa forme sarcophage compacte. Durant les nuits humides, la finition déperlante longue durée vous protège pour vous garder au sec. La capuche plate est une économie d'espace supplémentaire sur le haut du sac. Les caissons latéraux en forme de losanges réduisent les zones de froid et conservent le pouvoir gonflant, mais la fermeture zippée 2/3 permet aussi de laisser entrer de l'air au besoin.

Quelques caractéristiques supplémentaires :

Sac de couchage allant jusqu'à 2C°

Très compressible et léger à porter

Se compose de tissu recyclé à l'extérieur et d'un garnissage en duvet revalorisé.

La capuche plate minimise le poids sur le haut du sac

Poches pour glisser les mains sur le haut du sac offrant chaleur et confort à la façon d'une couette

Inclus : sac de rangement de compression

The North Face® a été fondée en 1966 dans le but de préparer les athlètes de plein air aux rigueurs de leur prochaine aventure. Aujourd'hui, la marque est numéro une mondiale d'outdoor, créant des produits testés par les athlètes et éprouvés par les expéditions afin d’aider à explorer et à tester les limites du potentiel humain.

