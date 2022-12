Voler entre les montgolfières, un nouveau projet irréel signé Valentin Delluc

Des falaises du château d'Uçhisar aux sommets des cheminées de fées, en passant par les sauts en montgolfière, Delluc a conquis l'un des endroits les plus magiques de Turquie - la Cappadoce - grâce à des tricks extraordinaires qu'il n'avait jamais réalisés auparavant.

©Red Bull Content Pool

Dans le cadre de son projet Fairy Flight, Valentin a sauté d'une montgolfière à 2 600 m d'altitude et a effectué un vol extraordinaire entre cheminées de fées et montgolfières. Le projet lui a également donné l'espace aérien nécessaire pour essayer quelque chose de nouveau : un double barrel roll, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant dans une vidéo de ce type.

« C'était un vol différent de celui auquel je suis habitué. Ces vols exigent plus de technique. Je devais penser très vite et en peu de temps à tout et je devais contrôler mon énergie. Et les conditions étaient très différentes. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience. Depuis les airs, la Cappadoce offre une vue incroyable. C'est un paysage que l'on ne peut voir nulle part ailleurs dans le monde. » explique Valentin.

©Red Bull Content Pool

En un temps limité, Delluc et l'équipe ont dû faire face à de nombreux facteurs tels que les conditions naturelles et la logistique. Un tournage sous haute tension pour un résultat impressionnant.

« Cela n'avait jamais été fait auparavant. Cela aurait pu passer d'une bonne à une mauvaise session très rapidement. Parce que le vent là-haut était très agressif et mes ailes auraient pu s'effondrer. C'est pourquoi j'avais un système de secours avec parachute et système de coupure spécialement conçu pour ce projet. Donc, la sécurité était là, mais c'était quand même impressionnant. C'était une expérience passionnante ! » développe le speed rider français.

©Red Bull Content Pool

