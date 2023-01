L’escalade de glace à son sommet : Retour sur le 33e ICE Climbing Ecrins

©PEMA

En diversifiant ses activités et ses ateliers (glace, rando, raquettes), l'ICE assure chaque année le spectacle. Soutenu par la FFCAM, le plus ancien rassemblement d’escalade de glace au monde répond présent avec plus d’une centaine de voies et d’itinéraires de glace ouverts aux pratiquants. Les très bonnes conditions de neige ont permis aux 150 skieurs et snowboardeurs inscrits dans les ateliers d'évoluer sur de nombreux itinéraires de randonnée entre les mélèzes haut-alpins. Démocratiser, mixer pratiquants et pratiques, faire que l’échange et la formation soient au cœur du week-end, voilà la philosophie de l'ICE.

©PEMA

En quelques chiffres

33e année pour le plus ancien rassemblement d'escalade de glace au monde

Les Hautes-Alpes, la plus grande concentration de cascades de glace en Europe avec plus de 300 sites référencés

4 jours - du 12 au 15 janvier 2023

60 ateliers : escalade de glace (de l'initiation à la performance), ski freeride, ski de rando, splitboard, raquettes, E-Bike) : diversification est le mot d'ordre.

500 participants inscrits aux ateliers - Venant de Lille, Strasbourg, Marseille, mais aussi du Maroc, de Belgique l'Italie, la Slovénie, l'Espagne…

60 guides de haute montagne pour encadrer les pratiquants

La transmission des connaissances et pratiques mais aussi de la sécurité en montagne au cœur des ateliers

Plus de 100 itinéraires et de voies différentes

1 soirée bivouac sous tente au cœur des Ecrins

6 films suivis de débats avec les protagonistes

©PEMA

L’escalade de cascade de glace ?

L'escalade de cascade de glace est une activité de plein air qui consiste à grimper des cascades de glace naturelles avec des crampons, des piolets et des cordes. C'est un sport qui demande une grande condition physique, de la technique et une bonne dose de courage. L'escalade de cascade de glace est un sport qui a augmenté en popularité ces dernières années, avec de plus en plus de personnes cherchant des défis et des expériences de plein air uniques. Les cascades de glace se forment généralement dans les régions montagneuses en hiver, et les grimpeurs doivent souvent voyager loin pour trouver les cascades les plus impressionnantes. Un sport très visuel et engagé.

©PEMA

