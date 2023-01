Du sport virtuel au réel : Retour sur le programme inédit Born2Drive

©Get In Agency

L’eSport

Le lien entre le sport « traditionnel » et l’eSport, est de plus en plus fort. Les deux industries se développent rapidement et se croisent de plus en plus souvent. Les sports « traditionnels » s'intéressent de plus en plus à l’eSport car il attire une nouvelle génération de fans. Les sports « traditionnels » peuvent attirer de nouveaux fans grâce à l’eSport, tandis que l’eSport peut bénéficier de l'expérience et des ressources des sports « traditionnels » pour se développer. Le futur de ces deux industries semble donc étroitement lié. Un combo gagnant donnant naissance à des projets inédits comme Born2Drive.

Un sim-roadshow

L’année passée, Porsche Belgium a lancé pour la première fois un sim-roadshow à travers les 9 Porsche Centre officiels du pays. Le concept ? Tenter d’établir le meilleur chrono possible sur simulateur et se qualifier pour une finale qui a eu lieu entre les 18 meilleurs candidats. Le grand gagnant de cette 1ère édition a eu l’opportunité de passer du virtuel au réel en prenant le volant de la Porsche 911 GT2 RS ClubSport, sur le Red Bull Ring de Spielberg en Autriche.

En 2023, dans le cadre du Salon de l’Auto, le concept a évolué. Le programme Born2Drive est né ! Toujours avec le même objectif : proposer un challenge sur simulateur de façon à faire émerger un talent, et lui donner l’opportunité de vivre une réelle expérience inédite.

