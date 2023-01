Retour sur le LAAX Open 2023, la mythique compétition ski & snowboard freestyle

L'événement de freestyle de renommée mondiale comprend maintenant également le ski. La Coupe du monde de snowboard en Slopestyle et en Halfpipe est rejointe par la Coupe du monde de ski en Slopestyle. Environ 300 coureurs de la Coupe du monde de ski ont montré leurs talents lors de cette prestigieuse compétition internationale.

Des noms de premier plan, tels que les olympiens en or Anna Gasser (AUT), Chloe Kim, Jamie Anderson, Red Gerard et Shaun White (tous américains), figurent au palmarès, ainsi que ceux de la nouvelle génération freestyle, Zoi Sadowski Synott (NZL), Valentino Guseli (AUS) et Leon Vockensperger (GER). Les champions OPEN Yuto Totsuka (2021, JAP) sont également inscrits pour le prestigieux événement de 2023.

©Laax Open & Ruggli

Un cadre idéal : Laax

La compétition Laax Open a réuni les meilleurs riders de snowboard et de ski du monde entier pour un événement épique sur les pentes de Laax, en Suisse. Les compétitions ont eu lieu sur les plus beaux modules de snowpark du domaine skiable, mettant en valeur les talents des riders dans des disciplines telles que le slopestyle, le halfpipe et le big air. Les compétitions ont été très serrées, avec des scores très proches les uns des autres, rendant l'événement encore plus excitant.

En plus des compétitions, le Laax Open a également organisé des événements parallèles tels que des concerts, des sessions de ride avec les pros et des activités pour les enfants. Cela a permis aux visiteurs de profiter pleinement de l'atmosphère festive de l'événement, en plus de pouvoir assister aux compétitions de snowboard et de freeski de haut niveau.

©Laax Open & Ruggli

Le Laax Open est un événement incontournable pour les amateurs de sports d'hiver, qui a réussi à réunir les meilleurs riders du monde entier pour des compétitions épiques sur les pentes de Laax. Les compétitions étaient excitantes, les événements parallèles étaient funs, et le tout organisé dans un cadre magnifique.

