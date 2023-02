Retour sur les deux premières étapes du Freeride World Tour 2023

©Quattro Media & Freeride World Tour & JBERNARD

Stop 1 : Baqueira Beret, Espagne

Un ciel ensoleillé a accueilli les athlètes à Baqueira Beret pour la première étape de la saison 2023 du Freeride World Tour. La journée a été à la hauteur des attentes et les meilleurs freeriders du monde ont tout donné pour s'assurer des points en début de saison. Les conditions se sont avérées délicates pour les concurrents sur le site de Baciver, avec de la neige affectée par le vent au sommet puis de la poudreuse plus ludique dans les sections inférieures. Mais cela n'a pas découragé les athlètes, qui se sont tous surpassés pour impressionner les juges et gagner ces précieux points.

Snowboard femmes : La finaliste du FWT21, Katie Anderson (CAN), a trouvé une ligne ludique, reliant plusieurs airs et prises avec un contrôle incroyable de la planche, avant de traverser le champ de poudreuse inférieur avec style. Anna Orlova a terminé à la deuxième place, devant Erika Vikander (USA), athlète de longue date du FWT, à la troisième place.

Snowboard hommes : Michael Mawn (USA) a remporté la victoire pour la deuxième année consécutive avec une solide ligne technique. Il a commencé avec quelques virages en haut du parcours, envoyé un air dans un couloir étroit, qui l'a projeté à grande vitesse. Il a alors réalisé de multiples airs critiques tout en gardant le contrôle total de son snowboard. Holden Samuels (USA) était proche de la deuxième place avec 90 points – un exploit impressionnant lors de sa première performance en FWT – et Ludovic Guillot-Diat (FRA) a complété le podium.

Ski Femmes : Addison Rafford (USA) n'aurait pas pu mieux démarrer sa carrière FWT, remportant la victoire avec une course fluide de haut en bas. Elle a commencé par plusieurs airs dès le début de la zone de jugement, avant saute une falaise dans un couloir étroit, enchaînant quelques virages en un dernier air avec une prise. Sa compatriote Molly Armanino(USA) a terminé deuxième et Sybille Blanjean (SUI) troisième.

Ski Hommes : Max Palm (SWE) a soutenu sa première victoire en FWT l'année dernière sur ce site avec une autre démonstration de freeride presque sans faute. Le jeune Suédois a ouvert son compte avec un 360 très critique dans une zone exposée, avant d'enchaîner les virages agressifs de haute montagne. Il a terminé avec un immense backflip et un autre air à grande vitesse, traversant les portes pour la victoire. Oscar Mandin (FRA) et Carl Regnér Eriksson (SWE) ont respectivement terminé deuxième et troisième, chacun avec des runs époustouflants.

Stop 2 : Ordino Arcalís, Andorre

Le soleil et des conditions constantes ont accueilli la compétition ce 2 février en Andorre, grâce aux athlètes ne montrant aucun signe de fatigue après la masterclass de dimanche dernier en Espagne. La compétition s'est déroulée sur la face du Pic De Les Planes d'Ordino Arcalís, qui s'est avérée être le terrain de jeu idéal pour que toutes les catégories réalisent figures et virages engagés en haute montagne.

Snowboard femmes : La catégorie féminine de snowboard a débuté avec les athlètes réalisant des descentes fluides et propres. Katie Anderson (CAN) remporte sa deuxième victoire, creusant l'écart au classement général et faisant d'elle, la concurrente à battre cette saison. La Canadienne a couru avec fluidité, lançant quelques grabs pour apporter des éléments freestyle, ainsi qu'un grand air à mi-parcours pour montrer son expertise en freeride. La championne du monde du FWT22 Tiphanie Perrotin (FRA) est sortie en force après une première épreuve décevante pour terminer à la deuxième place, tandis qu'Estelle Rizzolio (FRA) a complété le podium à la troisième place.

Snowboard hommes : Ludovic Guillot-Diat (FRA) remporte sa première victoire FWT avec une course exaltante, le plaçant au-dessus du peloton pour prendre la première place du classement général. Ludo a navigué dans une zone exposée au début de sa ligne, avant de sauter une et de replaquer plusieurs airs pour enfin, envoyer un énorme backflip en fin de parcours. Son concurrent chevronné Jonathan Penfield (USA) réalise une solide course pour terminer deuxième, et la recrue mexicaine Liam Rivera (MEX) troisième, remportant son premier podium lors de sa première année.

Ski Femmes : Justine Dufour-Lapointe (CAN) a remporté la victoire avec une démonstration de freeride sans effort. Justine a une solide expérience en ski de bosses – dont des dizaines de podiums en Coupe du monde FIS et deux médailles olympiques – mais ce n'est que sa deuxième compétition FWT, ce qui fait de cette victoire, un résultat véritablement étonnant. Sa ligne s'est composé d'airs fluides et replaqués parfaitement, dont sur une lip en milieu de parcours, avant de sauter une grande falaise qui la propulse vers la victoire. Molly Armanino (USA) et Elisabeth Gerritzen (SUI) ont toutes deux réalisé de solides parcours, terminant respectivement deuxième et troisième.

Ski Hommes : Moins de trois points séparaient les trois meilleurs coureurs de la catégorie ski hommes, chacun d'eux se tenant au sommet du podium, avec des ligne à haute vitesses complétées par des figures de freestyle. Valentin Rainer (AUT) a terminé à la première place, réalisant un run que l'on ne peut qualifier que de pure classe, alliant vitesse et technique irréprochable à de nombreux tricks. Il a fait une course rapide sur la section supérieure – combinant un air énorme avec un backflip – avant de réaliser deux 360 sur un terrain technique et un dernier backflip massif. Ross Tester (USA) termine deuxième devant Maxime Chabloz (SUI) troisième.

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le ski et le snowboard freeride ont connu un essor considérable au cours des dernières années et sont sans doute les sports d’hiver les plus passionnants du 21e siècle. Le Freeride World Tour est le circuit mondial du ski et du snowboard freeride. Les meilleurs riders masculins et féminins du monde s'affrontent sur les pistes alpines les plus légendaires et les plus difficiles des stations de ski les plus renommées du monde.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2023 sur FreeRide by DH Les Sports+.

